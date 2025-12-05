Ministerstvo dopravy: Starší vozidla nebudou muset každý rok na STK

Jednání se zaměřilo na balíček pro technickou způsobilost vozidel, finance na rozvoj evropské dopravní infrastruktury či na konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu. Úvodní část jednání byla věnována balíčku pro technickou způsobilost vozidel. Česká republika vítá, že se dánskému předsednictví podařilo zajistit společnou pozici členských států. „Revize pravidel je nezbytná vzhledem k technologickému vývoji a digitalizaci sektoru. Návrh přispěje ke zlepšení pravidel a zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ uvedl ministr Kupka.
Česká republika měla na začátku jednání vážné výhrady k povinným každoročním STK kontrolám u vozidel starších než deset let a k povinnému testování emisí u dodávek. „Podařilo se zabránit tomu, aby tato povinnost byla zavedena, což je významný úspěch, který dokazuje, že ČR dokáže na půdě EU prosazovat své zájmy, pokud jedná konstruktivně a aktivně,“ dodal ministr Kupka. Součástí balíčku je také lepší ochrana před podvodným stáčením tachometrů napříč Evropskou unií, což přispěje k vyšší transparentnosti a bezpečnosti na trhu s ojetými vozidly.
Velmi pozitivní je i to, že se ministři členských států EU shodli na potřebě navýšení prostředků určených pro rozvoj evropské dopravní infrastruktury. Tento krok představuje významnou příležitost také pro Českou republiku, zejména v oblasti přípravy a realizace vysokorychlostních železničních tratí. Jejich rozvoj totiž nebude možný bez odpovídajícího evropského financování, proto Česká republika oceňuje pokračování programu CEF – Nástroj pro propojení Evropy, který má pro období 2021–2027 dvojnásobnou alokaci oproti předchozímu období. Tento nárůst prostředků významně podpoří české plány na výstavbu vysokorychlostních tratí, modernizaci klíčových železničních koridorů a také posílení vojenské mobility.
Na závěr ministři diskutovali o konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu, který je klíčový nejen pro českou ekonomiku a zaměstnanost. Česká republika dlouhodobě odmítá nové zátěže pro tento sektor, jako jsou povinné cíle emisí pro firemní flotily nebo striktní požadavky na přechod k bezemisním automobilům. „Otevíráme cestu ke zrušení zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035. Dali jsme dohromady koalici států a společně požadujeme, aby Evropská unie tento zbytečný zákaz zrušila,“ uvedl ministr Kupka.
Česká republika společně s Itálií, Polskem, Bulharskem a Slovenskem předložila poziční dokument k nadcházející revizi standardů CO2 pro osobní a lehká užitková vozidla, které zdůrazní potřebu revidovat cíle pro roky 2030 a 2035.
autor: Tisková zpráva