Mašek (ANO): Kdy už se Rakušan přestane chovat jako uražený školník?

05.12.2025 12:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reakci Víta Rakušana na možné jmenování generála Zůny ministrem obrany

Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Tak tohle už je fakt na hlavu, vážení. Pan ministr vnitra a první místopředseda vlády Rakušan se zase jednou vytasil s „moudrem roku“. Ještě ani nevychladla zpráva o možném jmenování generála Zůny ministrem obrany, a už jede: „nominant SPD“, „trojský kůň Putina“, „silný ruský akcent“.

To snad není možné! On si fakt nedá pokoj. Tak si to přeložme, aby tomu rozuměl i on. Když někdo řekne, že „pro kterou oblast podpory bude položen akcent“, znamená to, že vláda – ano, ta skupina, kde mají lidé spolupracovat se domlouvá na prioritách jako celek. Ne že si někdo, třeba právě Rakušan, Černochová a další, dělají, co chtějí!

Chápu, že pro ně je to asi moc složitý koncept. Rakušan, který lítal s kalendářem v ruce po střeše ministerstva, nám teď bude rozdávat lekce o „ruských akcentech“ To si dělá srandu.

Když dojdou věcné argumenty, což se u něj většinou stává na první dobrou, vytáhne Putina, Rusko a trojské koně. To už je diagnóza. On by se snad se svým slovníkem uchytil i v padesátých letech, tehdy taky každý, kdo nesouhlasil, byl „zrádce lidu“.

Kdy už se konečně začne chovat jako dospělý politik, a ne jako uražený školník? Uvidíme, možná nyní v opoziční roli? Ale to bychom asi chtěli moc.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
