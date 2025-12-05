Mašek (ANO): Kdy už se Rakušan přestane chovat jako uražený školník?

Tak tohle už je fakt na hlavu, vážení. Pan ministr vnitra a první místopředseda vlády Rakušan se zase jednou vytasil s „moudrem roku“. Ještě ani nevychladla zpráva o možném jmenování generála Zůny ministrem obrany, a už jede: „nominant SPD“, „trojský kůň Putina“, „silný ruský akcent“.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
To snad není možné! On si fakt nedá pokoj. Tak si to přeložme, aby tomu rozuměl i on. Když někdo řekne, že „pro kterou oblast podpory bude položen akcent“, znamená to, že vláda – ano, ta skupina, kde mají lidé spolupracovat se domlouvá na prioritách jako celek. Ne že si někdo, třeba právě Rakušan, Černochová a další, dělají, co chtějí!
Chápu, že pro ně je to asi moc složitý koncept. Rakušan, který lítal s kalendářem v ruce po střeše ministerstva, nám teď bude rozdávat lekce o „ruských akcentech“ To si dělá srandu.
Když dojdou věcné argumenty, což se u něj většinou stává na první dobrou, vytáhne Putina, Rusko a trojské koně. To už je diagnóza. On by se snad se svým slovníkem uchytil i v padesátých letech, tehdy taky každý, kdo nesouhlasil, byl „zrádce lidu“.
Kdy už se konečně začne chovat jako dospělý politik, a ne jako uražený školník? Uvidíme, možná nyní v opoziční roli? Ale to bychom asi chtěli moc.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV