Mašek (ANO): My lékaři potřebujeme znát informace o držiteli zbraní

Dobrý den, pane předsedající. Vážená paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, v návaznosti na vystoupení Radka Kotena, ctěného kolegy, který mě tady několikrát citoval, a v souvislosti s některými pozměňovacími návrhy bych chtěl říci, že situace na Filozofické fakultě samozřejmě vstoupila zásadním způsobem vlastně do projednávání tohoto zákona a zásadním způsobem ovlivnila smýšlení české populace a obrátila jejich (její) pozornost k zákonu o zbraních.

Já, protože jsem spolupracoval v minulém období se současnou koalicí a pracovali jsme na této normě a považujeme ji za velmi kvalitní, máme jednu z nejkvalitnějších norem řešících tuto oblast na světě, tak jednoznačně budeme pro podporu zákona jako celku. Samozřejmě já své pozměňovací návrhy budu hlasovat "pro", ale na klubu jsme se rozhodli, že se k těm, které neprošly výborem pro bezpečnost, zdržíme.

Přesto chci říct, že tady bude návrh od kolegyně Vildumetzové na zkrácení doby účinnosti toho zákona. Já chci jako lékař říct, že bych za to velmi plédoval a chtěl bych vás požádat, abyste to podpořili, protože konkrétně my jako lékaři ve smyslu vyšetřování pacientů, kteří drží zbraň, potřebujeme informace digitální mít co nejdříve, potřebujeme, aby došlo k provázání systémů mezi CRZ, mezi dokumentací lékařskou v nemocnicích, mezi dokumentací praktických lékařů, protože to je cesta k tomu, abychom mohli do budoucna takové věci, které se staly, omezit.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



