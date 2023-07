Mašek (ANO): Pekarová Adamová je smutným odrazem naší společnosti. Nedospělá, arogantní

reklama

Zdravím všechny,

co se nám to tady rozmohlo? Odborníci řeší nekompetentnost předsedkyně dolní sněmovny, neumění diplomatického chování a veškeré s tím spojené chyby?

Mladická nerozvážnost?

Tak hlavně hlavní odpovědnost je na celé pětikoalici, která si takový tým vybírá. Smůla je, že už se to stává standardem.

Markéta Pekarová Adamová darovala Volodymiru Zelenskému triko s nápisem, který v překladu z angličtiny zní: „Rusko je teroristický stát“

Premiér loni přivezl papežovi jako dárek šálu v barvách ukrajinské vlajky.

Ministr vnitra vyvěsil v den státního svátku na ministerstvo vlajku s ruským prezidentem ve futrálu na mrtvoly.

Předseda senátu se označil za Tchajwance.

Lidé ve vysokých politických funkcích, kteří reprezentují celý národ navenek, by se měli podobných gest zdržovat!

Třeba své kroky více vážit a chovat se diplomaticky?

CNN Prima odvysílala rozhovor s politologem Lukášem Valešem a marketingovým poradcem Jakubem Horákem. Cituji:

„Není to dobře. Předsedkyně Sněmovny je třetí nejvyšší ústavní činitel, kdyby dala tričko jako dárek mimo svou ústavní pravomoc, tak možná. Ale je představitelkou českého státu, která stále udržuje diplomatické vztahy s Ruskou federací, a ještě na úrovni velvyslanců. Je to spíš takový pubertální výstřelek. To je poměrně hloupé gesto,“ uvedl Valeš. Pekarové čin přirovnává k „pubertálnímu výstřelku“ a označuje jej za „hloupé gesto“

Ex šéf hradního protokolu Miroslav Sklenář

„Bylo to nedůstojné. Označil bych to za pubertální výstřelek a projev aktivismu, který určitě do zahraniční politiky nepatří. Kdyby to byla poslankyně... Něco takového se ale opravdu nehodí ke třetímu nejvyššímu ústavnímu činiteli České republiky. Představa, že by to udělal někdo ve Velké Británii, Spojených státech nebo Německu, je podle mě dosti vyloučena,“

Když ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v době pochodu Wagnerovců na Moskvu psal na Twitter, že se blíží jeho dovolená na Krymu, už tehdy jsem si říkal, že šlo o pubertální nevyzrálou reakci. A co udělala nyní paní Pekarová Adamová, je přesně věc, kterou bych označil za další střípek do mozaiky,“ dodal.

Zástupce šéfredaktora webu E15 Jan Novotný: „Soutěž o nejtrapnější moment Zelenského návštěvy vyhrála jednoznačně Markéta Pekarová Adamová. Tričko, které obyčejně dáváte tchánovi k Vánocům, si ukrajinský prezident do války asi neobleče.“

A já jen dodám.

Tato dáma už měla dávno překonat období dospívání a dětskou naivitu, vždyť jí bude čtyřicet.

Bohužel její odborné schopnosti pro roli, kterou zastává, zůstávají nedostatečné.

Markéta Pekarová je smutným odrazem naší společnosti.

Bez zkušeností, bez rozvahy, arogantní, a přitom se díky náhodě dostala na vrchol politické scény. Její chování by mělo být profesionální a důstojné.

Proboha vždyť ona zastupuje a reprezentuje celou sněmovnu, dvě stě poslanců.

Tohle není způsob, jakým by se měla dělat politika!

Nejme aktivisté, ale politici.

Je sice hezké mít svoje názory, ale lidé ve vysokých politických pozicích, kteří reprezentují celý národ, by se měli vyhnout podobným gestům, více zvažovat své kroky a chovat se diplomaticky.

Ale to bychom chtěli asi moc, že, paní předsedkyně!

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mašek (ANO): Tohle je ten vítězný migrační pakt? Mašek (ANO): Termín ruští propagandisté mě opravdu zaujal Mašek (ANO): I kdyby Evropa poskytla Ukrajině všechno, co má, porážka Ruska není zaručena Mašek (ANO): NKÚ by si měl posvítit na Černochovou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.