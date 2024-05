Mašek (ANO): S kokainem mají kluci z Dozimetru velkou zkušenost

reklama

Před rokem a půl někdo ve sněmovně šňupal kokain. Všechno se to ututlalo, dokud to investigativci ze Seznam Zpráv nevyčenichali.

A co na to ministr Rakušan?

Chápu, že ve STANu by to mohlo být běžné, tam s tím mají kluci z Dozimetru velkou zkušenost. Ale po sněmovně se pohybují lidé pod vlivem drog?

Ještě zajímavější – nebo spíš znepokojivější, záleží na úhlu pohledu – je fakt, že dodnes nikdo netuší, kdo na těch toaletách pořádal "sněhovou párty." Vzhledem k tomu, jak je vše monitorováno, je to s podivem.

Možná by stálo za to do organizačního řádu přidat nový bod: "Bod číslo jedna – kdo má na starosti sněhovou údržbu na toaletách?"

Pokud policie, jak se píše, incident řádně zdokumentovala a vložila do systému Policie ČR, měl by o tom ministr Rakušan vědět od policejního prezidenta a měla být informována předsedkyně sněmovny MPA, nebo snad ne?

Byli informováni.

Pokud ano, proč nic nedělali?

Báli se snad, že šlo o někoho z jejich koaliční "stáje"?

Nakonec šlo všechno hezky pod koberec.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



