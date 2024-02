Mašek (ANO): Začerněná zpráva nenaznačuje, že bychom to pochopili všichni stejně

reklama

Musím reagovat na tweet pana ministra Víta Rakušana. Dostal jsem k němu pár otázek, tak je nejen zasílám pisateli, ale dávám je i sem veřejně, aby v tom bylo jasno.

Pisatel: Vít Rakušan napsal - V tuto chvíli ale stále probíhá šetření GIBS a především trestní řízení. Trestní řízení je v souladu se zákony neveřejné. Je vhodné do tohoto zasahovat?

Odpovídám: GIBS vyšetřuje trestné činy policistů, celníků a členů vězeňské služby. Nikdo nepředjímá, že se během zásahu nějaký stal, a tak je dopředu znám výsledek – vše v pořádku. Ano, trestní řízení je v souladu se zákony neveřejné. Nikdo do něj zasahovat nechce. Cílem je zjistit, zda před střelbou bylo ze strany policie z taktického a operačního hlediska vše v pořádku a nedalo se střelbě a tragédii na FF případně předejít. Na to se ptát smíme, na výboru pro bezpečnost to potvrdila státní zástupkyně paní Bradáčová. Začerněná zpráva nenaznačuje, že bychom to pochopili všichni stejně.

Pisatel: Vít Rakušan dále napsal - Vytvoření vyšetřovací komise v situaci, kdy ze zákona nemůže mít informace o trestním řízení k dispozici, je předčasný a v podstatě zbytečný krok. O vyšetřovací komisi má smysl se bavit, až bude případ ze strany státního zastupitelství uzavřen.

Odpovídám: Statní zastupitelství šetří vraždu v Klánovickém lese, vraždu v Hostouni a střelbu na fakultě, ne taktické řízení. Chceme zjistit, co se dělo před střelbou na FF. Ne proto, abychom někoho šikanovali, jen chceme odpovědi na relevantní otázky.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



Otázky byly veřejně položeny, odpovědi nepřicházejí.

Jak reagovala policie po vložení informace z dvou zdrojů o sebevrahovi, studentu FF, odjíždějícím Prahy do operačního systému PČR?

Jaká byly reakce po vložení informace o nálezu mrtvého otce a nástražného systému v místě bydliště sebevraha?

Jak reagovala policie po vložení informace o držení velkého množství zbraní?

Co se dělo v rámci operačního řízení mezi 12:17 a 14:59 hodin (od prvních poznatků až po nahlášení střelby).

Nepodcenila policie situaci, když k budoucímu pachateli údajně přistupovala jen jako k sebevrahovi? Přitom množství opatření během samotného zásahu vypovídá o něčem jiném.

Když dostali policisté dvě oznámení, že by podezřelý mohl být na cestě na fakultu, proč následně hlavní budovu fakulty opustili? Kdo a proč odvolal policii z fakulty, kde také probíhala výuka studentů?

Nemohla policie dopadnout vraha už před jeho osudným vstupem na fakultu?

Vedoucí oddělení vražd pražské policie Aleš Strach už den po masakru překvapil, když řekl, že vrah byl v širším hledáčku policie: „Současný podezřelý byl mezi těmito osobami, chybělo nám pár dní k tomu, abychom předešli této tragické události. Udělali jsme maximum pro to, abychom tomu předešli.“ Nad Davidem K. se tedy stahovala smyčka několik dnů před útokem na fakultě? Je to jen spekulace? Nevíme.

Uvedl pachatel svůj motiv? Podle policie po sobě zanechal dva dopisy na rozloučenou. Jejich obsah dodnes neznáme. Znalost jeho pohnutek by snad pomohla v budoucnu podobným tragédiím předejít. Stačí se podívat do zahraničí. Podobná embarga na spouštěče a kontext teroristických činů nebo i hromadných vražd na školách tam nemají.

Co tedy bude výsledkem šetření GIBS? Nikdo nepředpokládá trestný čin zasahujících policistů. Policisté od nahlášení střelby na FF jistě zasluhují za zásah velké poděkování a respekt. Také trestní právník Tomáš Sokol má za to, že za daných okolností je pravděpodobnost spáchání trestného činu jen minimální. Musela by totiž být prokázána nejen pochybení policie, ale také příčinná souvislost mezi nesprávným postupem a smrtí studentů. Není tedy důvod čekat měsíce na výsledky vyšetřování GIBS.

Pokud chceme dostat odpovědi na otázky, potom je v této situaci jedinou možností zřízení parlamentní vyšetřovací komise. Mimochodem, vzpomínáte si? Bečva se také v Poslanecké sněmovně řešila, i když probíhalo trestní řízení. A to panu ministrovi nevadilo?

