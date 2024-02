Metnar (ANO): Paní ministryně ani neví, že mně na jednání žádná pozvánka nepřišla

reklama

Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, paní ministryně,

já jsem rád za věci, které tady zazněly, ale nedalo mi to, abych nezareagoval na některé nářky ze strany paní ministryně, které tady byly, protože já si myslím, že není důstojno, abych já reagoval na takovéto věci, když paní ministryně ani neví, že jako předsedovi výboru pro obranu mně na pondělní jednání žádná, a to je ověřeno, pozvánka nepřišla, že to poslali úplně někde jinde, a to je celá řada takových věcí.

Ale já trošku, protože nechci být konfrontační, zaznělo tady pár zajímavých věcí, jak tady bylo, že ten vývoj zapojení domácího průmyslu je v určitém progresu, že postupuje, že jsou rozjednané další firmy, což je dobře, a tak jak to je, že se to realizuje. Byla tam celá řada nepřesností. Sama paní ministryně dobře ví, že to, když přijde první vozidlo BVP v roce 2026, tak tím cétéčka splněna nejsou, že to je až po úplném operačním zapojení. A to je celá řada takových řekněme nepřesností, které tady jsou. (Poznámka ministryně Černochové.) Mám počkat, paní ministryně?

A ještě jedna věc. Také si vzpomínám na to, a vy jste to připomněla při vašem vystoupení, jak jsme opakovaně seděli i na Praze 2 a diskutovali jsme, než jste převzala rezort, v jakém stavu je projekt BVP, a hovořili jsme, že ten samý tým, který mně doporučil a vyhodnocoval vyloučení nabídek, nevyloučení uchazečů či obráceně, potom ten právní postup byl několikrát - (Předsedající: Čas!) - ano, děkuji - konzultován, tak ten stejně radí vám a radí vám doteď.

Děkuji.

