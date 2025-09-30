Mikuláš (Motoristé): Emisní povolenky nechceme

Všichni o nich mluví, ale ne všichni znají význam.
Emisní povolenky představují právo vypustit do ovzduší určité množství oxidu uhličitého (CO2). Systém ETS1 se už řadu let vztahuje na průmysl a velké zdroje znečištění. Nově od roku 2027 má přijít ETS2, který zahrne také oblast domácností a dopravy. Smyslem má být snížení emisí i mimo průmysl, v praxi to však znamená další finanční zátěž pro obyvatele.
Do povinnosti nakupovat povolenky spadnou nově zejména dodavatelé energií pro domácnosti, tedy firmy prodávající elektřinu, plyn, teplo z centrálních zdrojů, pevná paliva (uhlí, dřevo, pelety), ale také dodavatelé pohonných hmot pro auta či lokální teplárny a menší dodavatelé LPG. Protože všechny tyto subjekty budou své náklady přenášet na zákazníky, zdražení se nevyhnutelně projeví v cenách energií a paliv.
Otázkou tedy není, zda ceny vzrostou, ale o kolik. Dražší budou elektřina, plyn, dálkové teplo, vytápění uhlím či peletami i benzín a nafta. Podle odhadů si běžná domácnost připlatí ročně několik tisíc korun navíc, konkrétní částka se bude lišit podle způsobu topení, spotřeby energie a rozsahu využívání automobilu.
Evropská unie se pod praporem „záchrany klimatu“ žene do nové etapy zeleného fanatismu, který má však zcela konkrétní dopad a tím bude brutální zdražení života pro obyčejné lidi. Ceny povolenek jsou už teď dramaticky vyšší, než EU sama očekávala.
Kdo ponese největší následky? Rodiny ve starších nezateplených domech, lidé na venkově topící uhlím nebo dřevem, nájemníci v nezateplených bytech, řidiči denně dojíždějící autem, domácnosti s tepelnými čerpadly..
Co s tím?
Systém emisních povolenek EU ETS2, jimiž mají být zatíženy pohonné hmoty a vytápění domácností je potřeba odmítnout, vzepřít se jeho zavedení. Jedná se o další nesmyslnou klimatickou politiku EU s natolik zásadním dopadem na českou ekonomiku a životní úroveň všech domácností, že je nutné jít případně i cestou otevřeného sporu s Evropskou unií.
Realistický odhad přímých nákladů, jimiž by české domácnosti zatížilo zavedení emisních povolenek EU ETS2, se podle výpočtů analytiků pohybuje v rozmezí 50 až 70 miliard Kč. To je řádově 10–20x vyšší suma, než kolik by činila pokuta za neimplementaci tohoto opatření do českého právního řádu.
V této souvislosti je třeba konstatovat, že žádná evropská pokuta není tak vysoká, jakou je cena za likvidaci ekonomiky, průmyslu a životní úrovně milionů českých občanů.
Emisní povolenky nejsou nástrojem boje s klimatem. Jsou to novodobé odpustky, placené běžnými občany.
