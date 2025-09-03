Ministr Baxa: Naše nabídka je přes všechny dílčí chyby lepší

Ve společnosti cítím obavu z toho, co by znamenal nástup Andreje Babiše do vlády, na které by se podílely populistické a extremistické strany.
Věřím, že proto mnozí lidé, kteří nebyli s naší vládou spokojeni a uvažovali o tom, že volit nebudou, nás nakonec u volebních uren podpoří.
Když dají na jednu misku vah chyby, které jsme udělali, ale i velké ekonomické změny, změny v obraně, nebo tendr na Dukovany, a na druhou misku nabídku Andreje Babiše, vyjde jim, že naše nabídka je přes všechny dílčí chyby lepší.
