Ministr Baxa: Naše nabídka je přes všechny dílčí chyby lepší

03.09.2025 22:33 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám 2025.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Martin Baxa

Ve společnosti cítím obavu z toho, co by znamenal nástup Andreje Babiše do vlády, na které by se podílely populistické a extremistické strany.

Věřím, že proto mnozí lidé, kteří nebyli s naší vládou spokojeni a uvažovali o tom, že volit nebudou, nás nakonec u volebních uren podpoří.

Když dají na jednu misku vah chyby, které jsme udělali, ale i velké ekonomické změny, změny v obraně, nebo tendr na Dukovany, a na druhou misku nabídku Andreje Babiše, vyjde jim, že naše nabídka je přes všechny dílčí chyby lepší.

Mgr. Martin Baxa

  • ODS
  • ministr kultury
