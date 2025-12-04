Kordová Marvanová: Podezřelé zakázky začíná konečně řešit ÚOHS

04.12.2025 12:12

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podezřelým zakázkám v státních a pražských městských firmách

Kordová Marvanová: Podezřelé zakázky začíná konečně řešit ÚOHS
Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Kauza šéfa ředitele státní organizace Správa železnic Jiřího Svobody a jeho 80 milionů v hotovosti, nalezených při domovní prohlídce u něj doma, nasvítila možné podezření, spojené s podivnými veřejnými zakázkami. Podobné otazníky se vznáší i nad některými dalšími šéfy státních a městských firem, například nad šéfem městské firmy Pražské služby. Zde konečně zakázky, které jsou podezřelé, začíná řešit ÚOHS.

Dlouhodobě na střet zájmů a porušování stanov a podivné zakázky poukazuje radní Jana Komrsková, ale namísto řešení většina Rady chce změnit stanovy městské firmy a omezit kontrolu nad zakázkami. To je ale naprosto opačný směr, než kterým bychom měli jít.

Naopak musí být mnohem větší kontrola i nad hospodařením státních a městských firem, jinak mizí obrovské veřejné prostředky a bují korupce a klientelismus. Tuto kontrolu prosazuje naše iniciativa Veřejnost proti korupci (ZDE).

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
autor: PV

