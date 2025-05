Ministr Blažek: Děkuji za vaše hanění, Piráti

Dobrý den, děkuji za slovo. Já nebudu komentovat nějaké spekulace, drby, klepy, které se různě objevují. Chápu zájem o tuhle záležitost. Ten je daný tím, že něco takového se nestává každý den, co se stalo.

Musím všem předřečníkům říct, že absolutně nechápou zásady trestního řízení a zákona, protože tady říkají spoustu věcí, které prostě absolutně jdou mimo. Takže za prvé chci říci, pokud by se v budoucnu prokázalo, že ty bitcoiny na těch nosičích byly získány nelegální činností, stát by je stejně zkonfiskoval, staly by se součástí majetku státu. A jedna ne miliarda, ale ty bitcoiny některé už stát má, nemohlo to být v žádném případě nelegální, nemohlo jít v žádném případě o praní špinavých peněz právě proto, že je nabyl stát. To je z povahy věci úplně vyloučeno. Nějaké další spojování různých věcí, které spolu nesouvisí, opozici neberu.

V podstatě bych to řekl asi tak: policie měla ty nosiče nějakých deset let. Nezískala pro stát ani korunu, takže já můžu říct jenom tolik: vedu nad českou policii v této věci miliarda ku nule. Nemám absolutně žádný důvod se za to jakkoliv stydět.

Fascinuje mě, že zrovna pirátští poslanci, jejíž představitelé budou chodit vysvětlovat policii, kam zmizela miliarda z digitalizace... Dobře, já budu chodit říkat, jak se stalo, že je o miliardu ve státním rozpočtu více. Děkuji za vaše hanění. (Potlesk zprava.)

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky