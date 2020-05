Ministr Hamáček: Ceny nakupovaného zboží byly nejvýhodnější v místě a čase pořízení

reklama

Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Já jsem se rozhodl vystoupit teď, protože ten koncept, jaký zvolila opozice při sestavování navrženého pořadu schůze, by znamenal, že by si ode mě očekávalo vystoupit minimálně čtyřikrát a mám pocit, že by to vystoupení bylo roztříštěné. Ad a). A ad b) si myslím, že je dobré, abych vám na začátek řekl, jak to vidí Ministerstvo vnitra a já věřím, že ty informace, které tady teď zazní, tak možná použijete i ve svých projevech a možná vám odpoví na nějaké otázky, na které byste se ptali ve svých vystoupeních. Současně chci říci za sociální demokracii, že jsme připraveni podpořit návrh pořadu schůze tak, jak byl navrhovateli navržen.

A nyní dovolte tedy, abych vás seznámil s pohledem Ministerstva vnitra na ty uplynulé týdny a měsíce. Já začnu v pondělí 2. března, kdy jsem přišel na vládu s tím, že by bylo vhodné na základě ústavního zákona číslo 110 o bezpečnosti České republiky vyhlásit nouzový stav. Bylo 2. března, virus se šířil Evropou, toho dne měla Itálie 2 064 případů a 52 mrtvých, ve Španělsku bylo 120 nakažených, ve Francii 191, v Německu 150, a tak dále.

Na nás se řítila krize a Česká republika stejně jako drtivá většina zemí světa na ní nebyla připravena. Ve skladu státních hmotných rezerv bylo 10 tisíc respirátorů a stejný počet ochranných brýlí. 10 tisíc respirátorů podle sdělení ředitele Fakultní nemocnice Motol by přitom ve vrcholu pandemie vystačilo pouze pro jeho nemocnici na deset kalendářních dnů. To tedy znamená, že celková nouzová zásoba České republiky stačila pro jednu fakultní nemocnici na deset kalendářních dnů.

Ministerstvo vnitra už předtím dne 24. února vypsalo výběrové řízení na dodavatele respirátorů a ochranných brýlí. Proč o tom hovořím? Chci ukázat, jaká byla situace nejen ve státních hmotných rezervách, ale jaká byla situace na trhu. 24. února jsme vypsali výběrové řízení na respirátory a ochranné brýle, lhůta na podání nabídek byla do 3. března. Výběrové řízení jsme museli zrušit, protože se do něj nikdo nepřihlásil. Ani český, ani zahraniční dodavatel. Postup podle zákona o zadávaní veřejných zakázek nefungoval, nikdo se nepřihlásil.

Proto jsme 3. března rozhodli o možnosti pořizovat osobní ochranné pomůcky formou jednacího řízení bez uveřejnění a já jsem zmocnil každou organizaci rezortu vnitra, aby mohla vyhlásit JŘBU do výše 3,5 milionů korun. V tomto procesu se Ministerstvu vnitra přihlásili dodavatelé - a teď prosím poslouchejte - 110 kusů respirátorů FFP3 s cenou za jeden kus 412 korun a dvou tisíc respirátorů FFP1 s cenou za 49 korun. To znamená, i v tomto druhu zadávacího řízení, to znamená JŘBU, se nám přihlásili dodavatelé v celkové sumě 143 320 bez DPH.

Z toho, co jsem řekl, je naprosto jednoznačné, že v České republice v té době neexistovala dostatečná nabídka ani od českých ani od zahraničních dodavatelů. Respirátory v období na začátku března 2020 překročily cenu i tisíc korun za jeden kus a vláda potom 4. byla nucena ceny regulovat vládním nařízení. Hlavním důvodem, proč jsem tehdy přišel s tím návrhem na nouzový stav, bylo zajistit nákup nouzových dodávek ochranných prostředků nejen pro IZS, ale i pro zdravotnická, sociální a další zařízení.

S tímto návrhem, jak všichni víte, jsem neuspěl, byl jsem obviněn, že si z toho dělám PR, že se chovám nezodpovědně. Mám-li jmenovat reakce z opozice, tak paní předsedkyně TOP 09 říkala, že je vyhlášení nouzového stavu přehnané, pan kolega Kalousek řekl, že kvůli třem nakažených se nouzový stav nevyhlašuje a pan primátor Hřib v té době oznámil veřejnosti, že nosit roušku by lidem nikdy nedoporučil. To bylo 2. března.

Já opravdu nejsem rád, že ten další vývoj a celosvětová pandemie mi dala za pravdu. 12. března již nouzový stav vyhlášen byl. 11. března WHO vyhlásila celosvětovou pandemii, ta se rozjížděla nejen v České republice, ale v i celé Evropě a ochranné prostředky začal nakupovat celý svět. Jednotlivé země začaly přijímat regulační opatření na prodej a vývoz ochranných prostředků a nám toho 12. března zbývaly skutečně jenom hodiny. Protože zase 2. března tady byli tři nakažení, 12. března už 116 a o dalších deset dnů později 1 047 a denně nám přicházelo dalších 150 případů.

A v té chvíli těch čtvrt milionů lidí ve zdravotnictví a další stovky lidí v první linii byli reálně ohroženi na životě a na zdraví, protože jednotlivá zdravotnická zařízení měla zásobu na jednotky dnů. A ti ředitelé stáli před volbou, zda ty svoje zaměstnance vyslat bez odpovídající ochrany do boje s touto nakažlivou chorobou a do přímého kontaktu s nakaženými a reálně nám hrozilo to, co jsme viděli v Itálii, prostě kolaps zdravotnického a záchranného systému.

14. března se sešla schůzka na Ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti předsedy vlády a vybraných členů vlády a z této schůzky 14. března jsem odjížděl s pověřením předsedy vlády pokusit se zajisti centrální nákupy ochranných prostředků. Ještě o víkendu 14. a 15. jsem sestavil tým, který následující dva měsíce trávil v práci minimálně 18 hodin denně a ta jeho práce dodnes pokračuje.

Chci využít této příležitosti a poděkovat lidem z vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, ze zastupitelských úřadů České republiky v Číně, z České národní banky, Ministerstva dopravy, zdravotnictví, letiště Praha, Ministerstva financí, Celní správy a všem těm, bez kterých bychom tento mimořádný úkol nedokázali zvládnout. A my jsme všichni věřili, že to děláme proto, abychom zachránili lidské životy. Viděli jsme, co se dělo v Číně, viděli jsme, co de ději v Itálii, ve Španělsku nebo v Íránu.

Nikdo nevěděl, jakým způsobem ta pandemie bude v České republice postupovat a jak hlubokou krizí si budeme muset projít. A to potřebné množství ochranných prostředků bylo naprosto mimořádné. 19. března předseda Ústředního krizového štábu pan profesor Prymula definoval a následně pan premiér schválil minimální počty ochranných prostředků požadovaných v rámci centrálních nákupů pro komplexní zabezpečení České republiky na dobu šesti týdnů.

Jednalo se o tyto cifry. 120 milionů roušek, 18 milionů respirátorů FFP2, 10,8 milionů respirátorů FFP3, 1,8 milionů ochranných zdravotnických oděvů, 12 milionů rukavic, 300 tisíc zdravotnických ochranných štítů a jeden milion kusů rychlotestů.

Jak ta krize nabíhala, tak potřeba těch ochranných prostředků stále rostla. Například u rukavic dosáhla až deset milionů kusů týdně, deset milionů kusů týdně.

Docházel nám i další zdravotnický materiál, který se dříve standardně nakupoval v Evropské unii, například u výtěrových sad. Pro odběr toho vzorku jsme měli na jejich nakoupení pod hrozbou zastavení testování několik dnů a bezprostředně poté, co přilétaly, tak je rozvážely vrtulníky policie přímo na odběrová místa tak, aby nedocházelo k prodlení.

Takže když dneska můžeme v trošku větším klidu rekapitulovat, tak jsem přesvědčen, že jsme zvolili jediný možný způsob, a nebyla jiná alternativa. Chtěl bych využít svého vystoupení a některá fakta připomenout a některé mýty vyvrátit.

Fakt číslo jedna, ten už jsem tady zmiňoval. V České republice od českých výrobců na začátku krize neexistovala adekvátní nabídka osobních ochranných prostředků. S plnou vážností vám tady znovu říkám, že ty ochranné prostředky, které jsme potřebovali pro naše lékaře, zdravotníky, hasiče, policisty a všechny ostatní občany naší země, jsme v České republice v požadovaném množství a čase nakoupit nemohli. Čeští výrobci neměli zboží v objemu, který by postačoval na šest týdnů a toho 14. března 2020 je neměli ani v objemu, který by stačil na jeden den krize. A některé typy ochranných prostředků v České republice nebyly vůbec a nejsou k dispozici ani dnes, více než dva měsíce po vyhlášení nouzového stavu. My jsme se jako vnitro snažili nakupovat souběžně s těmi velkými dodávkami z Číny od českých výrobců, ale k dispozici byly maximálně desítky kusů od jednotlivých výrobců, a ještě v některých kategoriích.

My v poslední době odebíráme veškerou dispoziční kapacitu od firem, jako je OKULA, OKULA Nýrsko, SPUR a. s., nanoSPACE, ZDRAVTEX, Gumárny Zubří, Sigma Lutín, AVEC CHEM a dalších firem. Nicméně symbolem té pandemie se staly roušky a respirátory a zapomíná se na to, že rouška a respirátor jsou jenom jednou částí kompletní zdravotnické ochrany lékaře či zdravotníka, který přistupuje k tomu potenciálně nakaženému pacientovi. Pro každého jednoho zdravotníka jsme potřebovali oblek, dvoje rukavice, brýle, ochranný štít, návleky na boty.

Jestliže k ochraně dýchacích cest bylo potřeba respirátor FSP 3 u pracovníků v přímém kontaktu, pro zbytek těla byl nutný ochranný oblek biologické úrovně na obdobné úrovni, protože tou vstupní branou infekce nemusí být jenom dýchací ústrojí. 14. března 2020 tyto obleky už nebyly ani v České republice, ani v Evropě. A byla to právě Česká republika, která na základě urgentních proseb o pomoc dodala ochranné obleky z těch našich dodávek na Slovensko, do Itálie, do Slovinska, do Severní Makedonie nebo do San Marina. 24. března 2020 Španělsko urgentně požádalo o naléhavou pomoc spojence z NATO prostřednictvím speciálního aliančního centra pro krizové operace EADRCC, a centrum NATO tyto žádosti předalo spojencům. 29. března byla Česká republika v té době jediným státem NATO, který na tuto výzvu reagoval, Španělsku vyhověl a odeslal dar 10 tisíc ochranných biologických obleků, za což nám Španělsko poděkovalo. 29. března 2020 také vláda České republiky projednala možnost nákupů ochranných prostředků včetně ochranných biologických obleků cestou společného nákupu členských zemí NATO prostřednictvím NSPA, což je agentura NATO. Vláda se rozhodla této alternativy využít a objednala ochranné obleky pro armádu České republiky. Do dnešního dne tyto obleky nebyly doručeny.

Takže fakt číslo dvě, nákup ochranných prostředků nebyl možný z jiné země Evropské unie a ochranné prostředky nešlo plnohodnotně zabezpečit ani cestou Evropské komise, ani cestou Severoatlantické aliance. Vláda České republiky od předsedy vlády po jednotlivé ministry kontaktovala svoje protějšky v zemích EU se žádostí o pomoc při získání ochranných prostředků, ale všichni měli stejné problémy jako Česká republika a nikdo na tu pandemii nebyl připraven. Jestliže dneska tady projednáváme možné alternativy zajištění ochranných prostředků pro Českou republiku v době krize, tak musíme otevřeně přiznat, že připraveny na rozsah krize nebyly jednotlivé evropské státy, ale ani mezinárodní organizace, jichž je Česká republika členem. Jak Evropská komise, tak NATO neměli žádné evropské krizové kapacity a alternativy dodávek nabídnuté členským zemím také vycházely z nákupů v Číně. Pro Českou republiku navíc bohužel nebyly vyhovující zejména z hlediska času a množství dodávek.

Už jsem zmínil možnost nákupu ochranného materiálu prostřednictvím NSPA NATO. Vláda se rozhodla na svém zasedání 30. března tuto nabídku využít. NSPA uzavírala rámcové smlouvy s dodavateli na zajištění služeb a materiálu, které jsou pro všechny členy bratrství(?) stejné, a pro první objednávku vláda objednala milion kusů roušek, 300 tisíc respirátorů, 10 tisíc ochranných obleků, 25 tisíc kusů ochranných brýlí a milion kusů ochranných rukavic. Všichni dodavatelé navržení Severoatlantickou aliancí pocházeli z Čínské lidové republiky. Ochranné obleky dosud nedorazily, smlouva na ochranné rukavice v rámci NATO byla pro nedostatek tohoto zboží zrušena.

Vláda České republiky se také zapojila do čtyř společných nákupů organizovaných cestou Evropské komise; ani jeden z nich nebyl doposud realizován. Důvodem je, že se stále vyhodnocují ceny a otázkou je velmi dlouhá dodací doba. Mimo proces společných veřejných zakázek začala Komise dne 20. března 2020 jednat o přímé dodávce ochranných brýlí, masek, respirátorů a ventilátorů přímo s vládou Čínské lidové republiky a požádala Českou republiku o vyjádření zájmu do 23. března. Česká republika svůj zájem potvrdila a vyjádřila svůj zájem o dodávku ochranných brýlí, masek, respirátorů a ventilátorů. 18. dubna 2020 oznámila Evropská komise přímý nákup desíti milionů masek KM 95, což jsou respirátory třídy GB 2626, které by měly být dodávány po 1,5 mil. kusech. Zdravotnické prostředky byly rozdělovány podle klíče potřebnosti vytvořeného evropských střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí ICDC, Česká republika do toho programu zařazena nebyla. V současné době respirátory, které Evropská komise nakoupila z finančních zdrojů evropských strukturálních a investičních fondů, neodpovídají kvalitě FSP 2 ani FSP 1 a Evropská komise stahuje tyto prostředky z jednotlivých členských zemí. Česká republika by samozřejmě v budoucnosti ráda využila pomoc NATO a Evropské unie, ale věřím, že se tyto organizace poučí z toho, co jsem teď říkal, a na příští krizi budou lépe připraveny.

Třetí fakt, Ministerstvo vnitra pořídilo ochranné prostředky v Číně v rámci daných časových možností v potřebném množství, v adekvátní kvalitě a adekvátní ceně. Každý, kdo dnes tvrdí, že byla jiná cesta než přímý nákup z Číny, bohužel nadřazuje ideologii nad životy a zdraví lidí v České republice. Ani Evropská komise, ani Severoatlantická aliance nebo prezident Spojených států amerických nenašli jiné řešení. Čínská lidová republika v průběhu měsíce března a dubna pokrývala 70 % celosvětové poptávky zdravotnického materiálu potřebného k boji proti viru. Náměstek ministra zahraničních věcí Číny na konci dubna řekl, že v Číně je poptáváno z desítek zemí světa více než 20 mld. kusů respirátorů a roušek, miliardy kusů ochranných obleků, brýlí a dalšího zdravotnického materiálu.

Čínský trh byl přehlcen globální poptávkou, nezdravou soutěží nakupujících zemí, nedostatečnou kapacitou certifikovaných zdravotnických výrobků pro podobnou situaci, nedostatkem materiálu pro výrobu zdravotnických prostředků v takto krátkém časovém období a nedostatkem přepravních kapacit včetně přehlcení letového prostoru. Pořízení ochranných prostředků v Číně probíhalo v době rozsáhlých karanténních opatření v Čínské lidové republice, ať už vnitřních nebo mezinárodních. Čínská vláda v reakci na vývoz nekvalitního zdravotnického materiálu také opakovaně změnila a zpřísnila regulaci pro prodej a vývoz zdravotnického materiálu z Čínské lidové republiky. Ministerstvo vnitra za pomoci smíšené Česko-čínské komory vzájemné spolupráce, Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice, Ministerstva obchodu a Ministerstvem zdravotnictví Číny, regionálních vlád, zejména vlády Šanghaje, celní správy Čínské lidové republiky a letecké společnosti China Eastern vytvořilo funkční a na evropské úrovni unikátní dodávek ochranných prostředků.

V období od 15. března do 27. května 2020 uzavřelo Ministerstvo vnitra 29 smluv na devět kategorií ochranných pomůcek s 19 čínskými dodavateli, z čehož je 9 přímých výrobců, 7 autorizovaných distributorů a 3 dodavatelé. V jednotlivých kategoriích bylo pořízeno: 2 050 tisíc ochranných biologických obleků nejvyšší třídy šest v průměrné ceně 23,69 USD za kus, 137 mil. lékařských a zdravotnických roušek v průměrné ceně 0,38 USD, 11 568 800 lékařských ochranných respirátorů GB 19083 v ceně 2,379 USD, 7 522 392 respirátorů třídy GB 2326 v průměrné ceně 2,127 USD, 2.050 tisíc ochranných lékařských brýlí třídy šest v průměrné ceně 6,16 USD, 250 tis. ochranných zdravotnických štítů pro násobné použití v průměrné ceně 2,79 USD, 65.250 tis. rukavic v průměrné ceně 0,048 USD, 3 mil. ochranných zdravotnických návleků v průměrné ceně 1,135 USD a 1 mil. rychlotestů v průměrné ceně 6,24.

Ceny nakupovaného zboží byly nejvýhodnější v místě a čase pořízení, a to jak ve srovnání s českými, tak mezinárodními dodavateli. Například dodávky největší vojenské aliance světa NATO také z Číny pro Ministerstvo obrany byly pořízeny v ceně 2,75 USD, u respirátorů třídy GB 2626 Ministerstvo vnitra tento respirátor nakupovalo za 2,17 USD. To znamená, je tam rozdíl nějakého půl dolaru na kusu. Lékařské zdravotnické roušky nakupovalo NATO za 0,54 USD, Ministerstvo vnitra 0,38. Veřejný sektor pořizoval v této době také roušky od českých firem, jako je např. firma Batist za ceny od 15 do 25 korun za kus, což je 0,6 až 1 USD.

Takže dodávky z Číny byly levnější než ochranné prostředky pořizované Ministerstvem vnitra v předmětném období od českých dodavatelů a byly také levnější než dodávky pořizované jinými zadavateli. K dodávanému zboží disponuje MV potřebnou dokumentací podle doporučení Evropské komise číslo 2020/403 o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem. Ministerstvo vnitra České republiky u dodavatelů kontrolovalo registraci zdravotnických výrobků u RMPA China, což je čínská obdoba našeho SÚKL. Kontrolu kvality čínských dodavatelů také usnadnilo vydání společné veřejné vyhlášky Ministerstva obchodu Čínské lidové republiky, Celní správy Čínské lidové republiky a Státního ústavu zdravotnických produktů číslo 5/2020 upravující vývoz lékařského materiálu ze dne 31. března.

Co je klíčové - Ministerstvo vnitra u dodávek respirátorů nastavilo systém kontroly kvality ve spolupráci s jediným notifikovaným pracovištěm v oblasti ochranných osobních prostředků, tedy Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, a já bych rád tomuto pracovišti za neocenitelnou spolupráci poděkoval. Byla to jediná funkční cesta, jak ověřovat kvalitu zboží a mít maximální jistotu, že ochranné prostředky vydané ze skladu Hasičského záchranného sboru ochrání uživatele ochranných pomůcek.

Ministerstvo vnitra se snažilo ověřovat dokumentaci k ochranným prostředkům i cestou velvyslanectví ČR například ve Velké Británii nebo v Polsku. Zažili jsme i situace, kdy oficiální cestou přišlo potvrzení certifikátu a o 24 hodin později přišlo jeho zpochybnění. Chci říci, že v této souvislosti mně přijde systém certifikace ve Spojených státech u FBA, CDC a MBPTL (?) funkčnější, přehlednější a mnohem jednodušší pro ověření dodavatele. A tato zkušenost možná by mohla být inspirací i pro ICDC (?) a Evropa by potom sama vytřídila tu relativně nepřehlednou řadu málo důvěryhodných testovacích institucí.

Chci říci, že kontrolou VÚBP z dodavatelů Ministerstva vnitra neprošli dva dodavatelé. V jednom případě došlo ke vrácení finančních prostředků ze strany dodavatele, ve druhém případě k náhradnímu plnění respirátory vyšší kvality značky 3M9501+ od výrobce 3M China Limited, což je stoprocentní dceřiná společnost amerického výrobce SM v Šanghaji.

Ochranné prostředky z Číny byly ze skladu Ministerstva vnitra v Šanghaji do České republiky přepravovány leteckým mostem celkem 57 lety. Byly to tři lety stroje An-124 Ruslan v rámci programu NATO SALIS. Cena letecké přepravy tohoto Ruslanu za jeden let 1,3 mil. eura, kapacita 590 kubíků, cena za 1 kubický metr 59 491 korun. Přiletělo nám 11 cargo speciálů Boeing 777 společnosti China Eastern. Cena letecké přepravy za jeden let 810 000 eur, přepravní kapacita 500 metrů krychlových, cena za kubík 43 740 korun. Čtyřicet dopravních speciálů Airbus A330 společnosti China Eastern, cena letecké přepravy za jeden let 410 000 eur, přepravní kapacita 200 kubíků, cena za 1 kubík 55 350 korun. Dva lety společnosti Smartwings, cena letecké přepravy za jeden let 200 000 euro, přepravní kapacita 50 kubíků, cena za 1 kubík 108 000 korun a jeden let vojenského speciálu Armády České republiky.

V rámci úspory finančních prostředků a s ohledem na ústup epidemie je zbývající část materiálu, která je stále ve skladu MV v Šanghaji, přepravována po železnici, vlaky, a to od 29. 5. do 10 6. s předpokládanou dobou dopravy 15 dnů.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, 14. března jsem byl na základě úkolu předsedy vlády v situaci, kdy Česká republika nebyla ani na vládní, ani na krajské, ani městské či obecní úrovni připravena na nástup epidemie. Převzal jsem odpovědnost za zajištění většiny ochranných prostředků, které byly distribuovány do regionů České republiky. My jsme měli dvě cesty: buď ochranné prostředky pořídit v krizovém módu nákupem v Číně, anebo je prostě nemít. Dne 14. března 2020 žádná česká cesta neexistovala. Neexistovalo evropské řešení, neexistovalo mezinárodní řešení. Každý stát Evropy spoléhal sám na sebe.

Kanadský premiér Justin Trudeau poté, co se kanadská letadla vrátila z Číny prázdná, označil situaci jako divoký západ. Vlády se obviňovaly jedna s druhou navzájem z krádeží a přeplácení dodávek ochranných prostředků, ale po pravdě řečeno, jiné skutečné porovnání efektivity zvoleného řešení by byla simulace toho, jak by pandemie v České republice probíhala bez těchto centrálních nákupů. Nejsem sám, kdo si tu variantu nechce ani představit, protože díky tomu, co jsme udělali, naši lidé v první linii nechodili v igelitových pytlích na odpadky jako zdravotníci v New Yorku, ani nemuseli stávkovat jako lékařský personál v řadě evropských zemí. Do 12. března jsem čelil kritice, že přeháním a šířím paniku; po 13. březnu jsem byl kritizován za nedostatečné nouzové zásoby, z toho, že není dostatek ochranných prostředků pro všechny občany České republiky a dnes čelíme kritice, že jsme ta opatření přijali přehnaně nebo neefektivně. Velmi rychle zapomínáme, že byl nouzový stav a zapomínáme, v jaké atmosféře jsme žili.

Čtyři dny poté, co jsem dostal úkol od předsedy vlády, 18. března přistál první letoun, byl to speciál Armády České republiky. Dne 20. března přistával první speciál China Eastern, 21. března první Antonov. Je často zmiňováno, že materiál z Číny byl komerčním nákupem. Ano, byl. A i proto považuji za skoro neuvěřitelné, že jsme během jednoho kalendářního týdne dokázali ochranné prostředky nakoupit, proclít, dopravit do České republiky ze země, která je tisíc kilometrů daleko a byla zmítána pandemií COVID.

Chtěl bych poděkovat Hasičskému záchrannému sboru za precizní a rychlou distribuci ochranných prostředků lidem v první linii. Všichni pracovali v extrémním stresu, mohly se udělat neúmyslné chyby, ale jsem pyšný na všechny, kdo se na tomto procesu podíleli. Jsme připraveni se podrobit kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí České republiky a dalších odpovědných orgánů a poskytneme plnou součinnost při prověřování naší práce. Co však akceptovat nemohu, je politizace kontrolního procesu, a proto nebudu hlasovat pro vytvoření poslanecké kontrolní komise. Nechme pracovat kontrolní orgány státu a já věřím, že minimálně v Nejvyšší kontrolní úřad máme všichni vysokou důvěru.

Krize, která je za námi a před námi současně, má být pro nás pro všechny podnětem pro zefektivnění naší práce. Česko na rozdíl od jiných zemí i díky přijatým opatřením prošlo krizí jako jedna z nejméně zasažených zemí a já vás prosím, abychom se nedostávali do situace, že po bitvě je každý generálem. Mám pocit, že největšími kritiky nás jsou buď ti, kteří byli šest týdnů na home office a vrátili se do práce a teď mají pocit, že nám budou říkat, jak jsme to měli dělat správně, nebo ti, kteří nakupovali roušky za 20 korun kus, respirátorů FFP2 za 200 korun kus a když přišla krize, tak používali ochranné prostředky zajištěné Ministerstvem vnitra nebo zdravotnictví a ve svých epidemiologických plánech zcela zaspali.

Nechci opakovat situaci ze 2. března 2020. Evropské i americké zdravotnické instituce, Světová zdravotnická instituce, Severoatlantická aliance i čeští epidemiologové varují před příchodem druhé vlny epidemie. COVID-19 je zákeřný virus a jednou již nás překvapil. A jestli někde potřebujeme plnohodnotnou spolupráci politických stran zastoupených ve Sněmovně, tak je to na tom, jak naše lidi ochránit před příchodem druhé vlny.

Já jsem bytostně přesvědčen, že moji lidé odvedli dobrou práci, nikdo situaci nezneužil, nikdo se na ní neobohatil. A jsem přesvědčen, že krizové štáby si zaslouží poděkování, respekt a úctu a nikoliv politickou dehonestaci. Děkuji vám. (Potlesk části poslanců.)

