Pozorovatelé: Ukrajina spěje k porážce. Stovky tanků k ničemu. Hrozivé

Situace Ukrajiny se nadále zhoršuje. Analýza Rochan Consulting si všímá například toho, jak se vyvíjejí ruské schopnosti v oblasti dronů. Podle analytika, který se z Ukrajiny vrátil na začátku listopadu, nyní dronové jednotky jako Rubikon operují 10 až 20 kilometrů za frontou a zasahují nejen logistiku, ale i klíčové prvky nutné k obraně, zřejmě tedy dronové týmy Ukrajiny. Což znamená, že dronové týmy se musejí přesunout hlouběji do zázemí.
Stejně tak ruské dělostřelectvo zůstává mimo dostřel protidělostřelecké palby. Dle analytika je rozdíl v tom, že Rusové střílejí na potenciální cíle, zatímco Ukrajinci jen na potvrzené cíle. „Celkem vzato, důkazy naznačují, že se propast zvětšuje. Ukrajinský obranný systém – založený na dronech, decentralizované palbě a cílených zásazích – je oslabován ruskými infiltračními metodami, rozšiřováním kapacit bezpilotních letounů a neustálými leteckými údery. Bez schopnosti zasáhnout hlouběji, narušit ruské týlové oblasti nebo stabilizovat klíčové sektory, jako jsou Huljapole a Pokrovsk, pomocí formací s odpovídajícími zdroji, bude schopnost Ukrajiny udržet si pozice i nadále slábnout,“ míní analytik.
Stejně tak válečný zpravodaj Bildu, Julian Röpcke, není příliš optimistický. Ten dokonce uvádí, že na současném kurzu spěje Ukrajina k porážce na strategické úrovni. „Jenže ani ukrajinská armáda, ani její západní partneři nevyvozují potřebné poučení ze svých předchozích chyb při vedení války proti Rusku. Více než 2 000 dodaných tanků, obrněných transportérů a obrněných vozidel je v podstatě k ničemu tváří v tvář rostoucí dominanci Ruska v oblasti optických a jiných dronových systémů,“ soudí Röpcke a stěžuje si, že Ukrajina nedostává dostatek FPV dronů a dalekonosných střel.
Průlomy ve frontě pak Röpcke svádí na to, že Ukrajina není schopná zajistit, aby jí vojáci neutíkali. Ať už natrvalo nebo dočasně. „V důsledku toho se území kontrolované Ukrajinou v říjnu zmenšilo o dalších 586 kilometrů čtverečních a v listopadu bude pravděpodobně dosaženo nového ročního maxima územních ztrát. To znamená, že měsíční ztráta dosáhne velikosti německého spolkového státu Berlín. Ruské ofenzívy v regionech velkých měst Dnipro a Záporoží jsou tak otázkou pouhých měsíců, nanejvýš jednoho až dvou let,“ varuje novinář a dodává taktéž, že pokud se něco nezmění, Rusko „kousek po kousku“ válku vyhraje, a to bude mít „hrozivé následky“.
#Analyse— Julian Röpcke???? (@JulianRoepcke) November 15, 2025
In den letzten Wochen habe ich nur wenige strategische Analysen veröffentlicht. Ein Grund dafür ist die dynamische und sich stetig verschlechternde Lage der ukrainischen Streitkräfte im Südosten des Landes - aber auch in den Regionen Charkiw und Donezk.
Allerdings… pic.twitter.com/xDa3FLCmlo
Analytik Simplicius si všímá, že i v proukrajinských kruzích se začíná skloňovat porážka. K lepšímu přidává slova člena ukrajinské námořní pěchoty z 35. brigády. Uvádí, že brigáda bude kvůli ztrátám stažena. Přičemž ztráty pocházejí v drtivé většině případů od dronů a naváděných bomb KAB. Výjimečně od odstřelovačů. Přežije ten, kdo se zahrabe co nejhlouběji a nevystrkuje hlavu, pokud nemusí. Zmíněný mariňák také říká, že přijdou stížnosti na to, co zveřejňuje, ale směje se: „Co mi můžou udělat? Poslat mě do války?“
Dle analytika se pozornost soustřeďuje na oblast Záporoží, kde Rusové dobyli Malou Tokmačku, tedy vesnici, ze které v roce 2023 Ukrajinci zahájili svou slavnou protiofenzivu. Postup u Huljapole je právě také ve směru Záporoží. U Novopavlovky zase Rusové použili hustou mlhu k obsazení vesnice mechanizovaným útokem, k nemalému překvapení ukrajinských sil. Pokrovsk je podle něho zcela obsazený, ruské síly „vyklízejí“ jižní část kapsy a Ukrajinci v kotli se stahují do Myrnohradu.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Karel Šebesta