Piráti: Lepší podmínky pro maminky s dětmi v Poslanecké sněmovně

17.11.2025 6:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k programu Pirátů stran práce žen.

Lepší podmínky pro maminky s dětmi prosazujeme dlouhodobě - a to nejen v politice. Sami přitom jdeme příkladem. Jana Patková není jen poslankyně, ale také máma. A není zdaleka jediná. Současný jednací řád však političkám a politikům s rodinami tuto roli rozhodně neusnadňuje.

Předvídatelné časy jednání, konec nocování ve Sněmovně, ale také více klidu a slušnosti - to je jen malý výčet z mnoha způsobů, jak můžeme ženám umožnit adekvátní reprezentaci v politice. A my tenhle boj nevzdáme!

Mgr. Jana Patková, MBA

  • Piráti
  • poslankyně
piráti , Patková

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k programu Pirátů stran práce žen.