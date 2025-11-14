Piráti: Lepší podmínky pro maminky s dětmi v Poslanecké sněmovně

Lepší podmínky pro maminky s dětmi prosazujeme dlouhodobě - a to nejen v politice. Sami přitom jdeme příkladem. Jana Patková není jen poslankyně, ale také máma. A není zdaleka jediná. Současný jednací řád však političkám a politikům s rodinami tuto roli rozhodně neusnadňuje.
Předvídatelné časy jednání, konec nocování ve Sněmovně, ale také více klidu a slušnosti - to je jen malý výčet z mnoha způsobů, jak můžeme ženám umožnit adekvátní reprezentaci v politice. A my tenhle boj nevzdáme!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV