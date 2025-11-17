Udženija (ODS): O svobodě nestačí pouze mluvit

17. listopad - pro některé jen volný den, pro jiné státní svátek a pro další především symbol. Symbol odporu obyčejných lidí proti totalitním režimům, proti bezpráví, proti útlaku - symbol věčné touhy člověka po svobodě a jeho ochoty za ni bojovat.
Patřím k té poslední skupině a nikdy nevynechám možnost, vzdát úctu všem, kteří se 17. listopadu 1939 i 1989 postavili proti tyranii. Jejich odvaha byla a je vzácná a zasluhuje úctu. A jejich příběh nám připomíná bolestnou pravdu - o svobodě nestačí pouze mluvit, nestačí jen využívat její výhody. Aby nám svoboda zůstala, musíme za ni bojovat.
Tak hezký sváteční Den boje za svobodu a demokracii.
autor: PV