Udženija (ODS): O svobodě nestačí pouze mluvit

17.11.2025 10:01 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 17. listopadu

Foto: Hans Štembera
Popisek: Alexandra Udženija

17. listopad - pro některé jen volný den, pro jiné státní svátek a pro další především symbol. Symbol odporu obyčejných lidí proti totalitním režimům, proti bezpráví, proti útlaku - symbol věčné touhy člověka po svobodě a jeho ochoty za ni bojovat.

Patřím k té poslední skupině a nikdy nevynechám možnost, vzdát úctu všem, kteří se 17. listopadu 1939 i 1989 postavili proti tyranii. Jejich odvaha byla a je vzácná a zasluhuje úctu. A jejich příběh nám připomíná bolestnou pravdu - o svobodě nestačí pouze mluvit, nestačí jen využívat její výhody. Aby nám svoboda zůstala, musíme za ni bojovat.

Tak hezký sváteční Den boje za svobodu a demokracii.

Ing. Aleksandra Udženija

  • ODS
  • bydlení
