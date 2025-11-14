Rajchl (PRO): Oni nerespektují nic. Nedokážou se smířit s tím, že prohráli

17.11.2025 8:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyvěšování ukrajinských vlajek na Poslanecké sněmovně.

Rajchl (PRO): Oni nerespektují nic. Nedokážou se smířit s tím, že prohráli
Foto: Repro: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Opravdu chceme z naší Poslanecké sněmovny udělat cirkus se žlutomodrými vlaječkami?

Mám si zítra přinést do kanceláře vlajky všech zemí, které napadly USA v době administrativy Bushe, Clintona a především Obamy, a vyvěsit si je z okna? Vážně hodláme tohle jednání tolerovat?

Když byla předsedkyní sněmovny Markéta Pekarová Adamová, tak se rozhodla vyvěsit na její průčelí ukrajinskou vlajku.

Nám se to nelíbilo. Hrubě se nám to nelíbilo. Ale respektovali jsme to, protože máme úctu k zákonům.

Oni ale nerespektují nic. Nedokážou se smířit s tím, že prohráli. A tak se rozhodli rozpoutat anarchii.

Takže mám pro všechny tyto pětikoaliční ukrajinské aktivisty jedno doporučeni.

Zkuste se jednou zachovat jako demokraté, když už se tak všude nazýváte, dejte ty vlajky pryč, počkejte si na příští volby, porazte nás, zvolte si svého předsedu sněmovny a ten ji tam může vyvěsit.

Do té doby se zkuste smířit s tím, že jste prostě prohráli a že nastává doba, kdy prioritou vlády již nebude Ukrajina, nýbrž občané České republiky.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Rajchl , PRO

autor: PV

Ing. Lukáš Vlček byl položen dotaz

předložte důkaz

na základě čeho a jak jste došel k závěru, že Ukrajina brání Evropu před ruskou agresí. Buďte prosím konkrétní a předložte jasné důkazy, že Rusko plánuje napadnout Evropu. Pokud je nemáte, tak se za tu dezinformaci a strašení omluvte.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků

