Vondráček (Svobodní): Nejde jen o to být zvolen

17.11.2025 8:20 | Monitoring

Svobodní otevírají novou etapu. Vondráček volá po ústavní ochraně hotovosti a referendu, potvrzuje parlamentní ambice.

Vondráček (Svobodní): Nejde jen o to být zvolen
Foto: Radek Kotas
Popisek: Předseda Svobodných Libor Vondráček na republikovém sněmu strany

Strana Svobodní uspořádala v Praze republikový sněm, který se konal krátce po vstupu strany do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v době probíhajících povolebních vyjednávání o sestavení budoucí vlády. Sněm potvrdil, že Svobodní, kteří již dříve získali zastoupení v Senátu, nyní vstupují do nové etapy jako stabilní a viditelná síla v rámci poslaneckého klubu SPD a zároveň jako nepřehlédnutelná parlamentní strana, kde působí předseda Libor Vondráček a ekonomka Markéta Šichtařová.

Předseda strany Libor Vondráček ve svém hlavním projevu zdůraznil, že čas oslav volebního úspěchu končí a nastává období aktivní práce na prosazování programových cílů. Podle Vondráčka se Svobodní chtějí aktivně podílet na parlamentních jednáních, která určí budoucí směřování země.

"Nejde jen o to být zvolen, ale o to, prosazovat to, v co věříme. Jdeme do Sněmovny s jasnými prioritami, které chrání svobodu a prosperitu občanů," uvedl Vondráček.

Tři klíčové body Svobodných v Programovém prohlášení vlády

Vondráček představil tři oblasti, které Svobodní prosazovali do programového prohlášení vlády a zaměří se na jejich plnění v nadcházejících 4 letech:

  • Ústavní ochrana hotovosti a koruny: První a nejdůležitější prioritou je zakotvení ochrany hotovosti a české koruny přímo do Ústavy ČR. Hotovost strana považuje za symbol svobody občanů a jejich nezávislosti na státu a bankovních institucích.
  • Stop rostoucí daňové zátěži: Svobodní budou prosazovat zastavení neustálého zvyšování daní, které podle Vondráčka oslabuje ekonomiku a brzdí svobodu jednotlivce. Cílem je stabilní daňové prostředí podporující práci, podnikání a investice.
  • Celostátní referendum: Třetím pilířem je zavedení celostátního referenda jako nástroje přímé demokracie. Strana vnímá demokracii jako právo občanů přímo rozhodovat o zásadních otázkách, nejen prostřednictvím voleb jednou za čtyři roky.

Na sněmu vystoupila řada významných hostů, mezi nimi předseda hnutí SPD Tomio Okamura, senátorky JUDr. Daniela Kovářová a Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová či předseda strany PRO JUDr. Jindřich Rajchl.

Poslankyně a ekonomka Markéta Šichtařová, která působí za Svobodné v Poslanecké sněmovně, se sněmu nemohla osobně zúčastnit. Zaslala však účastníkům pozdrav, ve kterém zdůraznila nutnost pragmaticky oslovovat širší okruh občanů k dlouhodobému ovlivňování české politiky.

Republikový sněm tak potvrdil, že Svobodní pod vedením Libora Vondráčka směřují k aktivnímu zapojení do politického života s cílem být hlasem svobody, odpovědnosti a posilování přímé demokracie v České republice.

Na jednání Republikového sněmu se také představili kandidáti na uvolněnou pozici místopředsedy strany a na sedm volených míst v Republikovém výboru strany. O složení rozhodnou všichni straníci v elektronickém hlasování postupně během následujících 14 dní.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„107, jako na Hradčanech.“ Sněm Svobodných byl tentokrát ostřejší
Chystá se akce proti Oganesjanovi. Tam, kde byl Rakušan
„Šaškárna. Lid řekl, co si přeje.“ Macinka smetl opoziční schůzi proti Babišovi
Babiš nemusí být jmenován. Ale Pavel nechce přepsat výsledky voleb, uklidňuje Šídlo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Svobodní , Vondráček

autor: PV

Kdy skončí s klimatickou hysterií i Evropa?

Tak to by mě taky zajímalo, a taky to, kdo je za tu hysterií zodpovědný a co se musí stát, aby se Evropa probudila? Neselháváte náhodou vy jako europoslanci, když nejste schopni ji zastavit a zařídit, aby se EU vzpamatovala než bude definitivně pozdě?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kompletní průvodce erotogenními zónamiKompletní průvodce erotogenními zónami Vyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždyVyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Nejde jen o to být zvolen

8:20 Vondráček (Svobodní): Nejde jen o to být zvolen

Svobodní otevírají novou etapu. Vondráček volá po ústavní ochraně hotovosti a referendu, potvrzuje p…