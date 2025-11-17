Rajchl: Zrušit STAN a TOP 09. V Dozimetru jsou pro to jasné důkazy

Rajchl se v nedělním živém vysílání ze svého facebookového profilu nejprve vyjádřil k úternímu zasedání Poslanecké sněmovny a k následující tiskové konferenci hnutí SPD, kde Rajchl zvednul téma průběhu kauzy Dozimetr a apeloval na novináře, aby se kauze věnovali. To i vzhledem k tomu, že z výpovědí tří svědků podle Rajchla vyplývá, že peníze z „dozimetrické kořisti“ směřovali do hnutí STAN a strany TOP 09.
Orgány činné v trestním řízení mají nyní dle slov Rajchla jen dvě možnosti. A to buď všechny tři svědky zbavit statusu spolupracujícího obviněného, dát jim plný trest a současně je obvinit z trestného činu křivého obvinění, anebo musejí obvinit TOP 09 a STAN z trestného činu přijímání úplatků a usilovat o jejich zrušení. „Trest smrti pro právnickou osobu,“ upřesnil Rajchl.
Poslanec v živém vysílání nicméně konstatoval, že se neděje nic z toho a jelikož on na tyto skutečnosti dlouhodobě upozorňuje, stal se terčem útoku on. „Logicky jsem nepřítelem číslo jedna a musím být zničen. To je válka, kterou v tuhle chvíli vedeme a musíme vyhrát, jinak tyhle zločinecké organizace znovu zvítězí,“ uvedl Rajchl.
Následně se zaměřil na povolební vyjednávání a střet zájmů Andreje Babiše okolo Agrofertu. „Tanečky, které se dějí kolem jmenování vlády Andreje Babiše, jsou jednoznačnou snahou zvrátit výsledek voleb,“ prohlásil Rajchl.
Průtahy kolem jmenování Andreje Babiše jsou podle něj účelové a mají za cíl odložit sestavení nové vlády koalice ANO, SPD a Motoristů sobě a zabránit tomu, aby tato nová vláda mohla začít vyšetřovat údajné trestné a korupční jednání vlády Petra Fialy (ODS). Ve skutečnosti tak podle Rajchla o střet zájmů předsedy hnutí ANO vůbec nejde, ten je pouze záminkou k blokaci nové vlády.
„Jsem si jist, že kdyby Andrej Babiš přišel na Hrad s tím, že sestaví vládu s hnutím STAN, lidovci nebo ODS, tak už byl dávno jmenován,“ řekl Rajchl. „Stačilo by kývnout na to, že tu vládu nebude sestavovat s SPD a Motoristy,“ dodal.
„Zákon hovoří jasně. Premiér této země je povinen vyřešit svůj střet zájmů do 30 dnů od svého jmenování. Takže on nemusí říkat nikomu nic,“ vysvětlil Rajchl. Navíc i kdyby Babiš teď veřejně vysvětlil, jak má v plánu vyřešit svůj případný střet zájmů, tak to stejně podle Rajchla přece nezvýší jistotu, že to tak nakonec skutečně udělá.
„Postupujme podle zákona a nevymýšlejme kličky a obezličky,“ doporučil Rajchl a vyzval prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval Andreje Babiše premiérem, a Andreje Babiše, aby pak svůj střet zájmů do třiceti dnů vyřešil. Lidé si podle Rajchla přejí vznik nové vlády, aby mohla začít pracovat, napravovat problémy a řešit rozpočet, a proto není důvod jmenování dál zdržovat.
Za „naprosto skandální“ pak Rajchl označil snahu prezidenta Pavla zasahovat do programového prohlášení vlády. „Pan prezident opět nemyslí na české občany,“ podotkl Rajchl k prezidentovu přání, aby v programovém prohlášení nově vznikající vlády přibyl postoj k Rusku a válce na Ukrajině.
„Prezidentovi naší země jde o Ukrajinu, ne o vás,“ řekl Rajchl.
Zároveň ozřejmil, proč v programovém prohlášení chybí vymezení se vůči Rusku. „Nechceme říkat, kdo je přítel a kdo nepřítel. To nepatří do programového prohlášení a nemá tam co dělat,“ vysvětlil Rajchl.
autor: Alena Kratochvílová