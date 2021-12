Ministr Havlíček: Cesta je vyvážený energetický mix

reklama

Ještě jednou dobrý den všem, vážený pane předsedající a vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Je třeba říci, že to sdělení zveřejnila Evropská komise v reakci na vysoké ceny už 13. října 2021. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 13% Nebude 84% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1535 lidí

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Samozřejmě v určité váze toho, co se nakonec použije. Ve smyslu tedy té účinnosti. Komise rovněž navrhla prozkoumat nástroje společných nákupů strategických zásob plynu, což si myslíme, že je v pořádku. Komise ve sdělení pověřuje rovněž agenturu takzvanou ACER pro spolupráci mezinárodních regulačních úřadů. Ta analýza by měla být předložena v dubnu. Takže tady je ještě nějakou dobu čas. A poslední, co bych zmínil, je zmínění dalších kroků v oblasti taxonomie. Považuji to za úspěch České republiky, pokud to tak dopadne, obrovský úspěch, protože je velká šance, že 22. prosince budou jádro a plyn uznány jakožto takzvané udržitelné zdroje. Samozřejmě s takzvanými podmínkami. Je to ten takzvaný další delegovaný akt. Někdo tomu říká druhý delegovaný akt. Ale v zásadě jde o to, že pokud toto bude skutečně takto uznáno, potom je reálná možnost investovat jaderné a plynové zdroje v následujících letech. Bez tohoto by to bylo prakticky nerealizovatelné, protože by se dostaly do pozice takové, kdy by se financovaly drahými zdroji, myslím tím finančními zdroji, anebo by se na ně nedala využívat podpora z Evropské unie. Bylo to naším velkým cílem, nesmírně jsme o to usilovali. Troufám si tvrdit, že Česká republika společně s Francií odpracovala největší díl na tomto sdělení, které pravděpodobně tedy nastane. Není to ještě definitivní. A jsem i rád, že jsme se na tom shodli napříč politickým spektrem, jakkoliv můžeme spolu válčit, tak v tomto případě naprostá většina stran Poslanecké sněmovny to takto akceptovala. A dokonce i doporučovala. Takže je dobře, že se nám toto podařilo. Díky tomu zde můžeme mít vyvážený energetický mix. Díky tomu můžeme začít okamžitě investovat, ať už na úrovni privátních investorů, nebo na úrovni společností typu ČEZ, která je spoluvlastněná státem. Umožní se nám nejenom rozumné financování za dostupných úvěrů, anebo úrokových sazeb, ale umožní se rovněž díky tomu i výkup elektřiny, například z nového jádra, za takových podmínek, že se nám vyplatí jadernou energii vyrábět. To je zcela zásadní, protože kdyby ty úrokové sazby byly vysoké, pak bychom se velmi těžko dostávali k těm kýženým ten ať 50-60 euro za MWh v rámci výkupu. Takto by to bylo realizovatelné. Děkuji.

