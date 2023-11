Ministr Hladík: Energetika z rukou několika korporací do rukou lidí

reklama

Energetika z rukou několika korporací do rukou lidí. Startujeme výzvu na podporu vzniku energetických společenství, které jsou nezbytné pro rozvoj komunitní energetiky. Lidé se do nich mohou spojit, společně investovat do obnovitelných zdrojů a využívat vyrobené energie. Přináší to řadu výhod, které tu nikdy nebyly. Třeba levnější elektřinu, ochranu před růstem cen nebo před pádem do energetické chudoby.

Myslím, že něco takového jsme tu měli mít pro naše občany už dávno. Díky prostředkům z Národního plánu obnovy můžeme připravit pro rozvoj energetických společenství podmínky. A to ještě před schválením LEX OZE II, který zavádí komunitní energetiku a vznikl díky Ministerstvu průmyslu a obchodu. Aby občané levnější elektřinu mohli mít co nejdříve.

Žádosti do prvního kola mohou domácnosti, obce, veřejné instituce i firmy posílat od 1. prosince 2023 do 31. ledna příštího roku. Výzva je určena na podporu zakládání energetických společenství, tedy na aktivity a proškolení jejich koordinátora, zpracování kompletních podkladových materiálů i na osvětovou činnost.

Mgr. Petr Hladík KDU-ČSL



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

