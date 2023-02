Ministr Jurečka: Aby ta pomoc opravdu byla adresná tam, kam je potřeba

reklama

Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já si dovolím tady teď i v řádné rozpravě v závěru vystoupit a ještě říct některé důležité skutečnosti. Jednak opravdu tento tisk je dalším jasným posunutím té naší konkrétní pomoci jako celé společnosti České republiky tak, abychom ty parametry ještě lépe upravili, zpřesnili je, vytvořili prostor i pro lepší, férovější podmínky z hlediska opravdu kontroly těch, kteří o tu pomoc žádají, zdali nemají ještě nějaké jiné příjmy, tak aby ta pomoc opravdu byla adresná tam, kam je potřeba. Zároveň je tady v tomto tisku jasné vymezení těch zranitelných skupin, jako jsou třeba rodiče s malými dětmi do tří let, jako jsou lidé důchodového věku nebo jako jsou třeba lidé a osoby se zdravotním postižením.

Takže to je opravdu to klíčové, na co máme upírat naši pozornost. A zároveň je to také důležitým vzkazem do celé ukrajinské komunity válečných uprchlíků v České republice, že vědí, že ty podmínky se budou upravovat. Bude tady tříměsíční přechodné období. A máme tady jako vláda nástroje případně také na konci června tu situaci vyhodnotit a ještě třeba upravit a prolongovat, například podporu pro solidární domácnosti, ale tento vzkaz je v tento okamžik jasný v tom, aby především lidé, kteří jsou dneska v tom tak zvaném režimu nouzové ubytování, nepatří mezi zranitelné skupiny obyvatel, tak aby oni věděli, že mají změnit některé své chování a směřovat za prvé na trh práce.

Mají směřovat na trh práce, mají mít větší aktivitu i v tom hledat si své vlastní bydlení.

K tomu řeknu s dovolením také pár konkrétních čísel, která teď tady mám aktuálně z výstupu dat, která máme přes systém Úřadu práce. K dnešnímu dni, když se na to podíváme, tak máme, pokud jde o počty žádostí o tu takzvanou humanitární dávku, tak máme teď za únor těch žádostí podáno 96 000. Připomenu, že nejvyšší počet tady byl v květnu 2022, kdy těchto žadatelů bylo 244 926. Tady zaznívala otázka přetíženosti Úřadu práce v souvislosti s ukrajinskou uprchlickou krizí, tak teď chci doplnit data, která je jednoznačně ukazují, že tady v souvislosti s ukrajinskou uprchlickou krizí už v posledních měsících k žádnému přetížení Úřadu práce v této oblasti z tohoto důvodu nedochází. Ten důvod je jinde. Protože u humanitární dávky, kterou jsme nastartovali od začátku také i jako možnost podávat ji elektronicky, tak jsme v situaci, kdy v březnu bylo 36 % podání přes webovou aplikaci. Dneska jsme na hodnotě, která je: 96 % žadatelů podává přes webové rozhraní. Když se podíváme na způsob administrativy, tak v září loňského roku 75 % těchto žádostí prošlo celým procesem Úřadu práce naprosto digitálně bez zásahu lidí, kteří by to museli administrativně nějakým způsobem obsluhovat. Dneska jsme na hodnotě: 92 % těchto žádostí projde celým systém Úřadu práce až na platební bránu díky párováním dat z registrů spolupráce s vnitrem a s dalšími toto umožnila. Takže v souvislosti s humanitární dávkou nemůžeme mluvit o tom, že by toto způsobovalo přetížení a zpožďování výplat jiných dávek pro české občany.

To stejné platí, když se podíváme i na příspěvek pro solidární domácnost, kde nám běží od začátku plně on-line podání a i plně digitálně vyřízení celé agendy. Opravdu toto nejsou ty důvody, které by mohly být označovány jako to, co brzdí výplatu pro české občany. Důvody, které brzdí a způsobují zpoždění pro české občany, ty jsou opravdu v jiných příčinách. Dlouhodobá otázka je neřešení personálního stavu, odměňování, sdílení a způsob přidělování pracovní agendy, management lidských zdrojů. To jsou ty další věci, ale ty se řeší aktuálně velmi intenzivně, abychom toto dokázali také zvládnout dostat pod kontrolu.

Ještě se vrátím i k tomu, co tady bylo obecně zmiňováno. Tady to bylo podáváno tak, že vláda České republiky v té pomoci nebyla dostatečně aktivní, dostatečně nekonala, nepodporovala tu formu pomoci. Já to chci jednoznačně odmítnout. Vůbec tady nemám ambici přít se o nějaká usnesení. To si myslím, že je věc, která není podstatná, není důležitá. Klíčové je to, že tato společnost, tito lidé na všech různých úrovních, formálních i neformálních, udělali maximum pro to, abychom to zvládli. To je historický moment. Děkoval veřejně prezident ukrajinský Volodymyr Zelenskyj. Děkoval i na návštěvě, u které jsme jako vláda České republiky byli. Děkoval českým občanům. My jsme to poděkování opakovaně tlumočili. Myslím si, že v tomto ohledu opravdu ten respekt vůči každému, kdo různou formou podle svých možností a schopností pomohl, ten je tady evidentní a zjevný.

A myslím si, že jsme se snažili v maximální možné míře v našich kompetencích našich rezortů vytvořit podmínky pro to, aby tady byl systém pro tu pomoc, aby tady byly finance pro tu pomoc. To tento stát zajistil, poskytuje to, abychom těmto lidem dali prostor začít pracovat, jazykové vzdělávání, aby tito lidé mohli živit sami sebe, mohli vracet zdroje do veřejných financí. Jenom připomenu za loňský rok celkový odhad, kolik tito lidé přispěli do veřejných rozpočtů, je přes 8 miliard korun. To jsou všechno skutečnosti a fakta, která se nestala náhodně, ale díky tomu, že ten proces byl nějakým způsobem řízen, měl legislativní podporu. A to se děje i nyní.

Moje poznámka na závěr je, že mě moc mrzí, když tady byla kritika, a ta byla před 14 dny oprávněná, že byla malá účast ministrů na interpelacích, a já jsem tady před 14 dny také nebyl, protože jsme měli doma jarní prázdniny, a bohužel teď je období jarních prázdnin, kdy část ministrů se také snaží být doma se svými rodinami, takže i já jsem před 14 dny chyběl. Ale včera jsme tady na interpelacích byli, myslím si, že snad prakticky všichni interpelovaní. Pan premiér byl v zahraničí na pracovní cestě, řádně omluven, to si myslím, že je pochopitelné. A já jsem tady se svými kolegy trpělivě odpovídal, myslím, že věcně, ve faktech na dotazy, které tady padaly z řad opozičních poslanců. A dneska ráno hodinu deset jsem slyšel načítání bodů na program schůze, které se třeba týkaly mé agendy, na které já jsem všechny včera při interpelacích tady odpověděl. Mě mrzí, že včera na interpelacích z řad opozice tady seděli prakticky jenom ti, kteří interpelovali. Ti ostatní, kteří by mohli slyšet ty odpovědi, je neslyšeli. A pak tady se kladou otázky v situaci, kdy jsme se mohli věnovat už i jiným důležitým tématům, na věci, které před necelými 24 hodinami tady zazněly a byly zodpovězeny. Tak jenom poprosím, opravdu tohle jako je potom ten ne úplně efektivně využitý čas Sněmovny. Když tak se podívejte na stenozáznamy ze včerejška. Kolega Rais mě tady interpeloval v oblasti důchodů, v oblasti výchovného, to jsem tady všechno zodpovídal. Stačí se na ty stenozáznamy podívat, jsou veřejně dohledatelné. Ty odpovědi tam jsou. Děkuju mockrát.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL

Od 1.11. pověřen řízením Ministerstva životního prostředí

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

