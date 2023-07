Ministr Jurečka: Dlouhé obstrukční projevy. 70 % času si vzala opozice

reklama

Děkuji. Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já jsem původně chtěl ve svém vystoupení hovořit jenom k novele, kterou nyní projednáváme, ale třeba i reagovat na to, co teď zhruba hodinu zaznívalo od pana předřečníka Andreje Babiše, ale já budu velmi stručný pro to, aby byl opravdu prostor také, aby tady, jak říkal i Tomio Okamura, mohli poslankyně a poslanci třeba načíst a přednést i své návrhy, které tady mají k tomuto tisku, ale dovolím si stručně zrekapitulovat, když tady zaznívaly výroky o tom, že tady je nějaká nová totalita, nová doba a podobně. Chci připomenout, že když jsem byl v té vládě, o které tady mluvil pan Andrej Babiš, kdy se tady jednalo tak dlouho například o EET, tak jsme tenkrát také sledovali a počítali celkové hodiny rozpravy, které opravdu byly. Něco jiného je ten bod otevřít na hodinu, ale když jsme počítali kumulovaně ten součet, tak se podobá ta současná situace, i té předchozí. Jsme zhruba ve stejných intencích, kolik hodin opravdu reálně se Sněmovna věnovala tomu projednávání, tomu tisku tehdy i dnes, takže není to tak, že bychom mohli srovnávat, že tehdy to časově trvalo z hlediska dnů jinak. Je klíčové to, kolik hodin opravdu, reálně se tomu Sněmovna věnovala.

Já si dovolím jenom tady připomenout, že v prvním čtení tady bylo 41 vystoupení, v druhém čtení bylo 90 vystoupení a ve třetím čtení zatím vystoupilo 55 vystupujících, tedy celkem 186 vystupujících za všechna tato tři čtení.

Toto třetí čtení už trvá třetí jednací den, což rozhodně nebývá obvyklé a když to sečtu, tak je to zhruba - nějakých 70 % z těch vystoupení byla vystoupení kolegů z opozice. Já jsem se snažil opravdu v rámci obecné rozpravy vždy v prvním i v druhém čtení reagovat. Ve třetím čtení samozřejmě jsem připraven před závěrem rozpravy také reagovat. A připomínám, že to první čtení před bodem, než se otevřel, trvalo 7 hodin, to byly poměrně dlouhé obstrukční projevy. V tom samotném bodu první čtení jsme doprojednávali 6 hodin. To druhé čtení zase před bodem - ta debata s přednostními právy, to byly tři a tři čtvrtě hodiny. Ten samotný bod potom více jak 8 hodin. A ve třetím čtení jsme už teď v situaci, kdy před tím samotným bodem už se hovořilo více jak 5 hodin a samotná rozprava k tomu bodu, který byl otevřen, trvala skoro 5 hodin. Takže nemůže tady zaznívat argument, že tady není prostor pro vystupování, ten si myslím, že tady je. A proto, abych nezdržoval, tak já už poděkuji za pozornost.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády

