Ministr Jurečka: Odmítám argument, že se tady snažíme jen šetřit

reklama

Začnu od konce logicky, že moje maminka byla s námi jako dětmi několik let doma na mateřské rodičovské, nebyla půl roku. Já jsem jako dítě nikdy do školky nechodil. Moje maminka se mnou měla možnost být doma a ten systém byl velkoryse nastaven takto i v minulosti. Nezměnilo se nic zásadně.

Druhá poznámka. Odmítám argument, že se tady snažíme jen šetřit, jak se říkalo. To je úplný nesmysl. Když se podíváme na 12 opatření důchodové reformy, deset z nich znamená to, že z toho systému jasně vymezené skupiny dokážeme více podpořit. Rodiče pečující o děti, lidi, kteří pečují o osobu blízkou, vdovy a vdovce, garantovaná výše solidárního důchodu atd. a atd.

Pokud jde o ty náročné pozice, tak jenom připomenu - ten systém je založen na tom, že i když neplatili ani zaměstnavatelé záchranářům dříve pojistné, ani ho zpětně nedoplácí, přesto z toho systému solidárně už tito lidé toho využívají. To je jako velmi solidární věc, která se nastavuje u náročných pozicí i u ostatních. Oni nezaplatili za těch deset, dvacet, třicet, čtyřicet vyšší pojistné, přesto my všichni vůči těmto lidem umožníme, aby si od okamžiku přijetí další této úpravy toto vyplácelo. Ať si to takhle shrneme.

Druhá poznámka. Já jsem zažil desítky debat se zástupci záchranářů o debatě, že je to potřeba. Já jenom řeknu statistiku bez komentáře. Skoro 70 % z těch lidí dále po dosažení té své hranice věku odchodu do důchodu u té zdravotnické záchranné služby pracuje. Jenom to říkám jako statistiku.

A poslední poznámka. Když se na to podívám v minulosti, tak jenom připomenu rok 1990 - 16 let důchodu, rok 2010 - 22,79. To znamená, jsou to hodnoty, které třeba (Předsedající: Čas.) - tečka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Jurečka: 21,5 roku důchodu. Data ze statistického úřadu. To je ten mechanismus Ministr Jurečka: Věková hranice dožití se zvedá už teď u mužů i žen „Česko. Ostrov pracujících starců.“ Schillerová ve Sněmovně trhala Jurečkovy důchody Ministr Jurečka: Na vznik a provoz dětských skupin jsme vyčlenili přes sedm miliard

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama