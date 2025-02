Ministr Jurečka: Snažíme se nastavit adresný systém sociální pomoci státu

Vážené poslankyně, poslanci,

dovolte mi, abych ve druhém čtení tedy uvedl sněmovní tisk 799 a tedy vládní návrh zákona o dávce státní sociální pomoci. A já si dovolím shrnout stručně zásadní principy, které s touto legislativní úpravou chceme zavést.

Vývoj posledních třiceti pěti let ukazuje, že v České republice sociální dávkový systém vyžaduje opravdu poměrně velkou revizi tak, abychom vlastně dokázali nastavit některé základní principy, které v současném systému jasné nejsou. Protože často se mluví ve veřejnosti o zneužívání sociálních dávek, nicméně to není v tom slova smyslu, že by většinově ti lidi zneužívali to, jak je nastavená právní úprava. Podmínky právní úpravy, tedy v zásadě až na relativně drobné výjimky, do jednoho procenta, opravdu nejsou zneužívány. Ale vlastně mluvíme tady často, my politici, ale i široká veřejnost, o formě zneužívání z pohledu jako principů toho, že například lidé, kteří jsou v produktivním věku, jsou zdraví, tak nejsou dostatečně motivováni k tomu, aby se stali aktivními na trhu práce a aby sami sebe dokázali lépe zabezpečit svoji aktivní činností. A některé typy dávek jsou tady vlastně vypláceny, aniž bychom sledovali tu pracovní aktivitu, a jsou to poměrně významné finanční objemy.

Ten systém dnes vlastně u těch nejčetněji využívaných dávek ukazuje opravdu některé nelogické souvislosti, a to například to, že čtyři nejčastěji využívané dávky nám vlastně dneska znamenají čtyři žádosti z pohledu klientů, čtyři správní řízení, tři různé okruhy posuzovaných osob, tři různé typy mechanismů na (nesrozumitelné) příjmů a dokládání různých rozhodných skutečností. To touto revizí dávek odstraňujeme, bude tady jedna dávka státní sociální pomoci, nebo chceme-li lidově, už zlidověl název superdávka, která bude znamenat jednu žádost, jedno řízení, jeden definovaný okruh posuzovaných příjmů a tak dále.

Dále tady samozřejmě také došlo k tomu, že současný systém nám často přináší úskalí v tom, že když se podíváme na to posuzování, tak relativně malá částka, kterou si člověk vydělá navíc v tom rozhodném příjmu může hrát klíčovou roli, protože ten člověk ztrácí například úplně plně tu možnost získat tu dávku, tudíž pro velkou část těchto lidí vlastně není motivující, aby se stali aktivní na trhu práce a aby pracovali legálně.

I toto je věc, kterou tato právní úprava řeší. Zavádíme princip pracovního bonusu, odstraňujeme body zlomu a opravdu stavíme motivaci pro lidi tak, aby měli důvod opravdu jít pracovat, pokud pracovat mohou, anebo vystoupit z té šedé zóny a nelegálního trhu práce.

Samozřejmě také se díváme specificky na zranitelné skupiny. To bylo pro nás velmi důležité, abychom na tyto skupiny osob, které prostě nemohou logicky pracovat, v té domácnosti prostě je ta zranitelná osoba, tak abychom tady na ně dokázali lépe cílit a případně podporu pro tyto skupiny osob dokonce i zvýšit oproti tomu současnému stavu.

My se snažíme opravdu tady nastavit adresný systém sociální pomoci tohoto státu, aby opravdu mířil tam, kam mířit potřebujeme. Zároveň také zavádíme některé nové principy, které dneska třeba už do určité míry známe v systému hmotné nouze, to znamená, že tam je určitá forma testování, například příjmů těch klientů, a my tady zavádíme ten příjmový a majetkový test z pohledu opravdu těch základních elementárních principů a zároveň s ohledem na jednoduchost toho systému tak, abychom se byli schopni podívat na zůstatky, kolik ti lidé případně mají na svých účtech, jaký mají majetek z pohledu nemovitostí určených k bydlení, případně jaký mají majetek z pohledu motorových vozidel, myšleno osobních aut.

To znamená, zase je tady princip toho, abychom dokázali v této zemi občanům, daňovým poplatníkům jasně garantovat to, že pomáháme opravdu těm, kteří tu pomoc potřebují a kteří nemají jiné zdroje, jak vyřešit tu jejich současnou situaci z pohledu ekonomické a sociální. U toho majetkového, a to objektivně říkám, je to vlastně opravdu velký posun, pokud jde o české systémy sociální pomoci. A myslím si, že bude naprosto v pořádku, když po roce, po dvou bude detailní vyhodnocení, jak se ten majetkový test chová, a případné další zvážení, jak ty parametry upravit ve vztahu třeba k debatě o pozemcích, orné půdě, lesních, vodních ploch, ostatních motorových vozidel a tak dále.

Co je pro nás velmi důležité, je to, abychom opravdu nastavili pravidla, která pomohou ukončit byznys s chudobou. Dnes víme, že kombinace příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení se chová tak, že vlastně je do určité míry cenotvornou kombinací, kdy lidé, kteří bydlí v bytech, kdy můžeme poměrně myslím si že jasně s klidným svědomím říci, že to bydlení zdaleka neodpovídá hodnotě nájmu, tak tam přesto stát v té kombinaci příspěvků a doplatku na bydlení vyplácí opravdu velmi vysoké částky, které jsou významně, ale významně nad průměrem bydlení v té dané lokalitě, a teď podotýkám, kvalitního bydlení. A vlastně tady jasně říkáme, chceme ty klienty motivovat k tomu, aby bydleli přiměřeně, efektivně, aby to odpovídalo řekněme běžným průměrným hodnotám v dané lokalitě. A zároveň tady také stanovujeme nějaká základní elementární pravidla pro to, jak má bydlení fungovat z pohledu zajištění sociálního zařízení, toalety, koupelny, kuchyňského zázemí. Což dneska vidíme, že vlastně ne zdaleka ve všech těch nájemních prostorách je obvyklým standardem a budeme se také daleko více soustředit na kontrolu těchto podmínek. To znamená pro ty majitele nemovitostí, u kterých často mluvíme o tom, že to jsou ti, kteří tady provozují byznys s chudobou, dojde k poměrně výrazné změně.

Co je podstatné také podtrhnout, není to jenom změna částek koeficientů a provazby těch souvisejících věcí, ale je tady s touto revizí dávek velká změna v principiálním fungování Úřadu práce. S těmi klienty chceme pracovat opravdu daleko více individuálně. Je tady počítáno s individuálním podpůrným plánem tak, abychom tomu člověku a jeho domácnosti byli schopni nabídnout kvalitní servis v oblasti poradenství, jako například otázka řešení dluhových situací, násobně exekucí, řešení třeba například problémů závislostí, ale především tak, abychom toho člověka dokázali aktivizovat a nasměřovat na trh práce.

Zároveň také tady řešíme i věc, kterou považuju za naprosto normální, ale vede se o tom veřejná debata, a to je to, že chceme podporovat pozitivní vzory chování. Máme zde stav, kdy už několikátá generace vidí své rodiče, kteří by mohli pracovat, jako rodiče, kteří nepracují, často dokonce nikdy nepracovali. A vidíme tady rodiče, pro které dneska není nastavena dostatečná motivace, aby své děti posílali do školy, aby zabezpečili jednu ze základních povinností rodičů plnit školní docházku. A odmítám tady debaty o tom, že někoho trestáme. My motivujeme. A já říkám, nejvíc potrestá své dítě ten rodič, který nezajistí svému dítěti adekvátně vzdělání, minimálně na úrovni základního vzdělání, ideálně případně samozřejmě středoškolského. To znamená, tady nastavujeme tento princip, kdy toto bude také zohledňováno v rámci této podpory.

To jsou asi ty základní podstatné věci, které přinášíme. Já se potom vyjádřím v diskusi i k celé řadě pozměňovacích návrhů, které upravují některé detaily toho nastavení tak, abychom třeba ještě lépe zohlednili situaci těch zranitelných skupin. Chci tady poděkovat za velmi korektní a konstruktivní diskusi se zástupci opozice, jednak na individuálních konzultacích i na úrovni výboru pro sociální politiku, takže za to opravdu děkuji. A měl bych ještě návrh, paní místopředsedkyně, zdali bychom mohli sloučit rozpravu... (Přistupuje k němu poslanec Dufek s námitkou.)

Dobře, tak ten návrh tedy nedávám a děkuji za pozornost.