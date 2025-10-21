Ministr Kupka: Česká republika daruje Ukrajině družici pro pozorování Země

Projekt je konkrétním technologickým příspěvkem ČR k rozvoji a bezpečnosti Ukrajiny. Doposud se musí spoléhat na snímky dodané ze zahraničí. Na probíhajícím týdnu kosmických aktivit Czech Space Week jej za účasti prezidenta Petra Pavla představil ministr dopravy Martin Kupka.
„Darování družice je nejen výrazem naší pomoci Ukrajině, ale také důkazem vysoké úrovně českého kosmického průmyslu. Česká republika ukazuje, že dokáže vyvíjet a dodávat špičkové technologie, které mají reálný dopad, ať už v oblasti bezpečnosti, obnovy infrastruktury nebo ochrany obyvatelstva. Věříme, že tato mise pomůže Ukrajině posílit její schopnosti a zároveň podpoří naši spolupráci v oblasti kosmických technologií,“ říká ministr Kupka.
Česká republika je prvním státem, který takovou formu pomoci Ukrajině zajistí. Země se doposud při pozorování musela spoléhat na snímky dodané ze zahraničí a o takovou formu podpory sama zažádala. Na vývoji a konstrukci satelitu se budou podílet české firmy, které mají zkušenosti s kosmickými technologiemi, a to zejména se stavbou menších družic.
Satelit bude vybaven technologií kombinující radarový snímací systémem (SAR), optickou a radiační detekci a monitorování radiofrekvenčního spektra v několika oblastech, což umožní pozorování zemského povrchu i v noci a za zhoršených meteorologických podmínek. Do budoucna by tuto družici darovanou Českou republikou měly doplnit další družice, a vytvořit tak konstelaci.
Iniciativa navazuje na Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Ukrajinskou státní kosmickou agenturou, podepsané v roce 2024. Dále také na jednu z největších podnikatelských misí od počátku ruské agrese na Ukrajině, a to cestu zástupců kosmických aktivit do České republiky, která proběhla v květnu letošního roku za účasti Státní kosmické agentury Ukrajiny a zástupců českého kosmického průmyslu a akademické sféry.
„Darování družice je konkrétním vyjádřením naší solidarity a odhodlání pomoci Ukrajině při budování její digitální infrastruktury a posilování její operační suverenity a odolnosti. Jde o investici do její budoucnosti, a tím i do jistoty a stability v Evropě,” říká ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.
Projekt družice pro Ukrajinu bude spuštěn v následujících měsících, přičemž vypuštění družice se očekává v horizontu jednoho roku. Projekt je součástí vládního programu České republiky na obnovu Ukrajiny, realizovaný Ministerstvem dopravy ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV