Dostál (Stačilo!): Stejné chyby, stejné známky

Aktuální korupční skandál EU patrně vyvolá další hlasování o odvolání Ursuly. Podrží ji i tentokrát farizejové z "těch správných" stran?
Katargate, Pfizergate, kauza Mogherini; Dozimetr, Bitcoiny, IKEM. Stejné chyby, stejné známky. A stejná banda lotrů, co táhnou EU i ČR ke dnu.
Už tomu k "dokonalosti" chybí jen, aby i u některého z našich lídrů našli záchodovou mísu z ryzího zlata...
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
autor: PV