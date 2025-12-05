Dostál (Stačilo!): Stejné chyby, stejné známky

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke korupčním kauzám vrcholných politiků Evropské unie

Dostál (Stačilo!): Stejné chyby, stejné známky
Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Aktuální korupční skandál EU patrně vyvolá další hlasování o odvolání Ursuly. Podrží ji i tentokrát farizejové z "těch správných" stran?

Katargate, Pfizergate, kauza Mogherini; Dozimetr, Bitcoiny, IKEM. Stejné chyby, stejné známky. A stejná banda lotrů, co táhnou EU i ČR ke dnu.

Už tomu k "dokonalosti" chybí jen, aby i u některého z našich lídrů našli záchodovou mísu z ryzího zlata...

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
