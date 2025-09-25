Ministr Kupka: K velkým PPP projektům přidáváme dostavbu dálnic D3 a D55

25.09.2025 20:07 | Monitoring

Ministerstvo dopravy může pokračovat v přípravě a realizaci vybraných úseků dálnic D3 a D55 formou PPP.

Ministr Kupka: K velkým PPP projektům přidáváme dostavbu dálnic D3 a D55
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr dopravy Martin Kupka

Postup schválila vláda, rozhodnutí navazuje na závěry studie proveditelnosti, která vyhodnotila model PPP u těchto úseků jako vhodný a ekonomicky výhodný. „Nyní jsme v pokročilé fázi soutěžního dialogu projektu PPP D35, intenzivně pracujeme na novém moderním napojení centra Prahy mezi Veleslavínem a letištěm Václava Havla. Rozběhly se také přípravy vysokorychlostní trati Moravská brána, Brno–Břeclav a modernizace úseku mezi Brnem a Nezamyslicemi. K pěti velkým PPP projektům teď přidáváme další dva – středočeskou D3 a jihomoravskou D55. Naopak u severní části Pražského okruhu se ukázalo, že forma PPP není vhodná,“ řekl po jednání vlády ministr dopravy Martin Kupka.

Studie potvrzuje, že u vybraných částí D3 v?délce 49,5 km a D55 v?souhrnné délce 37,4 km může PPP přinést vyšší užitnou hodnotu díky přenosu klíčových rizik na soukromého partnera a důrazné motivaci na dodržení termínů i kvality. „Smysl je jednoznačný – podařilo se významně rozšířit okruh PPP projektů, což ulehčí investiční nároky na straně státu a zároveň nám umožní udržet potřebné tempo investic a dostavby základní dálniční sítě do roku 2033,“ dodal ministr.

Smluvní nastavení je založeno na principu plateb za dostupnost – koncesionář zajistí výstavbu, financování, provoz a údržbu po dobu zhruba 25 až 30 let a veřejný sektor platí až ve chvíli, kdy je dálnice v požadované kvalitě k dispozici pro užívání. Při nedodržení standardů jsou uplatňované smluvní srážky. Přenos rizika poptávky se nepředpokládá; stát si ponechá kontrolu nad nastavením cen mýta a dálničních známek.

Výdaje spojené s PPP projekty se dle předpokladu mají hradit prostřednictvím rozpočtu SFDI. Platby za dostupnost budou placené až v?čase uvedení dálničních úseků do provozu, nebudou tedy realizované v?rámci rozpočtu 2026 ani rozpočtového výhledu na?roky 2027 a 2028.

V případě dálnice D3 studie doporučuje postupovat formou PPP zejména v úseku Praha–Voračice (stavby 301–304). Navazující stavba 305I má být realizována klasickým způsobem s rozhraním údržby v MÚK Loudilka, v souladu s plánovaným rozmístěním středisek správy a údržby dálnic. U dálnice D55 vyhodnotila studie úsek Bzenec–Břeclav jako vhodný pro PPP. Jednotlivé projekty budou připravované odděleně a jejich soutěže budou v čase realizované tak, aby byl zajištěný dostatek kapacit na trhu i konkurenční prostředí.

Současně platí, že PPP není doporučené pro vybrané stavby D0 (518, 519 a 520). Důvodem je především komplexnost Silničního okruhu kolem Prahy jako funkčního celku, napojení na další systémy a mimořádná finanční náročnost, která by komplikovala zajištění komerčního financování při požadavku na mimobilanční klasifikaci. Technická příprava těchto staveb tímto závěrem dotčena není a pokračuje dál konvenčním způsobem.

V navazujících krocích Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s Ministerstvem dopravy dokončí investorskou přípravu, zajistí udržení či obnovení platnosti všech povolení včetně EIA a dokončí majetkoprávní vypořádání tak, aby před podpisem koncesionářských smluv byla připravenost projektů na adekvátní úrovni. Samotné soutěže na výběr transakčních poradců a koncesionáře budou zahájeny v pokročilejší fázi přípravy a v koordinaci s dalšími projekty resortu.

autor: PV

