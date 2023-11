Ministr Lipavský: Všichni musí být na vstup do Evropské unie připraveni

reklama

Ministři i experti si vyměnili názory na výzvy, které představuje rozšíření EU jak pro kandidátské země, tak i pro EU samotnou.

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 16% Vůbec mě tato koalice nezajímá 81% hlasovalo: 11736 lidí

„Rozšiřování Evropské unie představuje příležitost i výzvu nejen pro jednotlivé kandidátské země, ale i pro samotnou Unii. Čekají nás dva důležité momenty, kdy za týden Evropská komise zhodnotí pokrok zemí s perspektivou členství a za necelé dva měsíce bude o rozšiřování jednat také Evropská rada,“ řekl na závěr konference „Making the EU fit for enlargement and candidate countries fit for accession“ šéf české diplomacie Lipavský.

Ministři debatovali o rozšíření EU, její reformě a o budoucnosti širší EU jakožto globálním hráči. „Platí silná podpora Česka pro rozšíření o Ukrajinu, Moldavsko a Gruzii a země západního Balkánu. Všichni ale musí být na vstup do Unie připraveni, a to nejen kandidátské země, ale i samotná Evropská unie,“ dodal Jan Lipavský.

Součástí konference byla také panelová diskuze s?experty pod vedením německé ministryně pro Evropu a klima Anny Lührmann. Po konferenci ministr Lipavský jednal s německou ministryní Annalenou Baerbock.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Lipavský: Předseda Babiš dělá ze záchrany českých občanů v zahraničí reality show Ministr Lipavský navštívil napadený Izrael, odkud evakuoval desítky Čechů Ministr Lipavský: Naše podpora bude pokračovat, dokud Ukrajina nezvítězí Ministr Lipavský: Ruský oligarcha musí nést následky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE