Ministr Macinka: Lidé, kteří nás volili, čekali právě na tuto změnu

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, občané České republiky,
my tady dnes před vámi stojíme a budeme tady předstupovat postupně, protože v parlamentní demokracii má vláda jediného skutečného adresáta své odpovědnosti a tím je Poslanecká sněmovna. Nejsou to sociální sítě, nejsou to žádné neziskové organizace, nejsou to žádná zahraniční ani naše média, ale je to tato Sněmovna jako reprezentant vůle občanů České republiky, který je suverénem moci v naší zemi.
Naše vláda dnes žádá o důvěru. Ne proto, že bychom si ji nárokovali, ale protože jsme připraveni ji svojí prací obhájit. Nebudu tady zabíhat do detailů programových, protože zde o tom velmi obsáhle mluvil pan premiér, takže ho nebudu nijak duplikovat. Já k vám dnes nemluvím, abych vás přesvědčoval. Já vím totiž, že některé nepřesvědčíme nikdy. Někteří nemají ani zájem s námi souhlasit, a to i kdyby si třeba mysleli, že chtějí. Já tedy budu dnes teď tady mluvit spíše k vám, kteří jste poslanci a poslankyněmi té vládní koalice. Vy už jste přesvědčeni byli, také proto tu dnes sedíte jako většina v této Sněmovně a já k vám mluvím proto, abych vám poděkoval, abych pojmenoval, co jsme společně dokázali a co společně začínáme a proč je to důležité nejenom pro nás, ale i pro miliony lidí, kteří naší vládě dali mandát ke změně. Naše vláda nevznikla náhodou, nevznikla z žádného pohodlí a nevznikla proto, že by to bylo nějaké nejsnazší řešení. Vznikla proto, že většina občanů této země už nechtěla pokračování starých pořádků, nechtěla vládu, která lidem říká, že problémem nejsou špatná rozhodnutí státu, ale že problémem jsou oni sami.
Mgr. Petr Macinka
Nechtěla vládu, která se daleko víc bojí titulku v zahraničním médiu, než reakce vlastních občanů. A nejenom voliči Motoristů, ale i hnutí ANO a SPD, tuto změnu umožnili. Každý z nás přišel z nějaké jiné politické tradice, ale máme společný jmenovatel, který nás spojil tady v tuto většinu. Je to respekt k obyčejným lidem, je to odpor k aroganci moci a je to odmítání ideologického experimentování se státem. Lidé naše strany této vládní koalice nevolili proto, abychom je vychovávali nebo dokonce převychovávali, volili nás proto, abychom vládli normálně, srozumitelně a v jejich zájmu. A přesně to je změna, kterou dnes naše vláda zosobňuje.
Já myslím, že jedna z největších křivd posledních let nebyla ekonomická, byla lidská. Byl to pocit, že vláda se dívá na vlastní občany svrchu, že je považuje za problém, který je potřeba vysvětlit, napravit nebo dokonce umlčet. Tento styl 15. prosince loňského roku skončil v momentu, kdy naše vláda byla jmenována. Skončil samozřejmě také díky vám, díky vládní většině, která vrací české politice jakousi elementární slušnost.
Další důležitá věc, která nás spojuje, že stát není platformou pro aktivismus. Politická rozhodnutí nemají vznikat v kancelářích neziskových organizací, které nikdo nevolil, ale za to je bůhví, kdo platí, nemají vznikat podle toho, kdo je hlasitější na sociálních sítích, a to platí jak pro vnitřní politiku, tak samozřejmě i pro tu politiku zahraniční. Já jako ministr zahraničních věcí chci říct zcela jasně, zahraniční politika České republiky se dělá ve Strakově akademii a na Ministerstvu zahraničí. Ne v think tancích, neziskovkách, nátlakových organizacích, na aktivistických fórech anebo v médiích.
Jsem zároveň také ministrem životního prostředí a musím říct, že po pár týdnech v obou těchto úřadech se potvrzuje, že obě tyto agendy dodnes trpěly stejným problémem převahou ideologie nad realitou a realismem. Myslím, že v zahraniční politice jsme udělali zásadní obrat v její formě, už to není politika mávání ctnostmi, už to není politika tweetů místo demokracie, pardon, místo diplomacie, i když zas takový rozdíl to není, už to není politika, kde se víc řeší, jestli nás pochválí v Bruselu, než jestli z toho má něco Česká republika, takže my vracíme ten národní zájem do centra české diplomacie.
Každé rozhodnutí bude poměřováno jednoduchými otázkami. Je to dobré pro bezpečnost Česka? Je to dobré pro naši prosperitu? Je to dobré pro svobodu našich občanů? A to je přístup, na který většina českých občanů roky čekala. Občané nerozuměli, proč musíme do světa vyvážet pravdu a lásku, když máme své zboží a služby. Také proto jsme na Ministerstvu zahraničních věcí zřídili celou novou sekci ekonomické diplomacie, to je něco ekonomická diplomacie, to je něco, co ta minulá vláda pravděpodobně ani nevěděla, že existuje.
Já jsem byl včera v Senátu na akci Svazu průmyslu a dopravy, kde jsem nabídl, že Ministerstvo zahraničních věcí může zkusit zajistit pro naše exportéry, pro jejich členy jakési krytí služebními pasy České republiky, což jim významně zjednoduší vízové procedury, zvýší to jejich ochranu před případnou šikanou v nějakých komplikovanějších regionech, kam potřebujeme vyvážet naše produkty. Fakt nerozumím tomu, proč něco takového nebylo možné již dávno, respektive rozumím tomu, protože export nebyl prioritou té předchozí vlády, nyní už je.
V zahraniční politice podařilo se nám narovnat, velmi rychle narovnat vztahy se Slovenskem, se Slovenskem jsme navázali tam, kde předešlá vláda tu přátelskou a nadstandardní spolupráci přerušila a k Bratislavě se nepochopitelně otočila zády. Dokonce jsme viděli dětinsky šaškujícího vicepremiéra Fialovy vlády, jak se účastní protivládních demonstrací s transparenty na Slovensku, to je opravdu zoufalé. To už se nikdy nebude opakovat. My obnovujeme dialog ve střední Evropě, protože střední Evropa není a nesmí být žádnou přítěží, naopak, je to prostor našich společných zájmů a my je budeme hájit. Mluvíme s Polskem, mluvíme s Maďarskem, mluvíme s Německem, takže mimo těchto zemí se všemi jsme stihli mluvit. Mluvíme s nimi ale bez nadřazenosti, bez urážek, bez ideologického mentorování, protože naše zahraniční politika už není soutěží o morální čistotu, ale naopak nástrojem, jak chránit zájmy vlastního státu.
Co se týče Ukrajiny. My jsme zachovali jistý racionální postoj k Ukrajině, ale skončila doba, kdy to bylo jediné téma české politiky. Česká vláda má odpovědnost především vůči českým občanům, kteří dali ve volbách vzniknout naši koalici. A tedy to je postoj, který většina této Sněmovny sdílí. My jsme to našim partnerům v Kyjevě tuto změnu vlády vysvětlili, vysvětlili jsme jim i jak bylo v české politice téma války zneužíváno pro zakrývání vládních selhání předchozího kabinetu. Ne, netřeba říkat detaily, volby to potvrdily. Oni toto slyšeli s překvapením, ale asi rádi, protože vědí, jaká je pravda.
Jsem také ministrem životního prostředí, takže jako ministr říkám jasně, ochrana přírody není ideologie. Klimatická politika nesmí ničit průmysl, nesmí zdražovat život lidem a nesmí likvidovat konkurenceschopnost, a proto my odmítáme zákaz spalovacích motorů, odmítáme povinné fotovoltaiky, odmítáme Green Deal v současné podobě a tak dále. Naší odpovědí bude vždy rozumná adaptace a nikoliv zelený fanatismus. A jsem osobně moc rád, že právě tato naše vládní většina má odvahu říkat tady ty věci nahlas.
Veřejné finance. Veřejné finance nejsou ideologickým nástrojem. Jsou to peníze lidí, kteří pracují, podnikají a vychovávají děti, takže proto už žádné dotace na aktivismus, žádné ideologické experimenty anebo drahé symbolické projekty. Každé ministerstvo ponese odpovědnost. Každý výdaj bude muset obstát. Paní ministryně je přísná a nemilosrdná. Otázka nápravy toho stanjurovského experimentu bude složitá, ale já vím, že paní Schillerová je ženou na svém místě. Myslím, že voliči hnutí ANO na ni mohou být pyšní.
Proč má naše vláda smysl? Milí kolegové, tato vláda vrací politiku lidem, vrací stát realitě a vrací rozhodování s ideologií zpět k odpovědnosti. Lidé, kteří nás volili, tak čekali právě na tuto změnu a já věřím tomu, že tuto změnu už i dnes vidí. Takže kolegové, kolegyně, máme většinu ve Sněmovně, máme ten mandát, máme odpovědnost. My jsme nešli do toho boje sami pro sebe. Šli jsme do toho boje pro lidi, kteří chtějí normální stát, normální vládu a normální budoucnost naší země.
Poslední poznámku tady v tomto svém vystoupení, kterou bych chtěl říct. Tato nová česká vládní koalice se vyznačuje mimo jiné mimořádně korektními a přátelskými vztahy. Já jsem za to opravdu rád, protože to je něco, co v české politice a v České republice velmi dlouho chybělo. My se spolu umíme bavit, s panem premiérem jsme si korektní vztahy mohli nastavit už při naší předchozí spolupráci na bázi evropských patriotů, kde nás i s jinými evropskými politickými stranami pojí stejný pohled na svět a na řadu problémů, kterým Západ a Evropa čelí.
Já musím zdůraznit, že i moje vztahy s panem předsedou Okamurou osobně považuji za mimořádně přátelské. Vážíme si sebe navzájem, respektujeme se lidsky, ale respektujeme se i v případě politických odlišností. To je v podstatě novum pro českou politiku, protože tyto odlišnosti, jsou-li nějaké, tak nikdy nemohou být důvodem a nebudou důvodem, proč bychom se měli přít, i když by si to třeba naše média, opozice a někteří další zoufale přáli. Takže za toto vám, pane premiére, prostřednictvím pana předsedajícího, i vám, pane předsedo Okamuro, opravdu děkuji.
Dámy a pánové, dnes žádáme o důvěru a já jsem přesvědčen, že si ji společně zasloužíme. Je to důležitý okamžik. Čekali jsme na něj čtyři roky, ale nejenom my, ale taky většina občanů naší úžasné země, České republiky.
Děkuji vám za pozornost.
