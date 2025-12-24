Ministr Metnar: Ministerstvo vnitra je tak silné, jak silní a odhodlaní jsou jeho lidé

24.12.2025 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ocenění práce lidí v bezpečnostních sborech.

Ministr Metnar: Ministerstvo vnitra je tak silné, jak silní a odhodlaní jsou jeho lidé
Foto: Interview ČT24
Popisek: Lubomír Metnar

Vážení příslušníci bezpečnostních sborů, vážení zaměstnanci resortu vnitra i jemu podřízených organizací,

za uplynulý rok Vám chci vyjádřit upřímné poděkování. Svou službou, profesionalitou a připraveností řešit každodenní i mimořádné situace zajišťujete bezpečí, pomoc a podporu občanům v celé České republice.

Mnozí z Vás budou i během svátků ve službě. I proto je Vaše práce pro fungování společnosti nezastupitelná a zaslouží si respekt i uznání.

Dobře si uvědomuji, že Ministerstvo vnitra je tak silné, jak silní a odhodlaní jsou jeho lidé. Udělám tedy maximum pro to, abyste měli co nejlepší podmínky, odpovídající vybavení a podporu, kterou si zasloužíte.

Vážení příslušníci bezpečnostních sborů, vážení zaměstnanci resortu vnitra i jemu podřízených organizací, vážení spoluobčané, zároveň vám přeji klidné a bezpečné svátky a úspěšný vstup do nového roku. Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě.

Mgr. Lubomír Metnar

  • ANO 2011
  • ministr vnitra
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Cenzory tu nechceme.“ Pět Evropanů se do USA nepodívá, včetně bývalého pohlavára EU
Kavij (KSČM): Veš v kožichu, aneb vrána k vráně sedá
„Honzo, ty už se mnou nemluvíš?“ Chaun potkal Hřebejka, pak došlo na dezoláty a zrůdy
Tymur „zlatý záchod“ Mindič není hlavní korupčník. Ukrajinský detektiv líčí, čemu čelí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ANO , Metnar

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s tím, že ministr Metnar sundal ukrajinskou vlajku z budovy ministerstva?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Poradce

Dobrý den, nemyslíte, že je zvláštní, že je váš poradce prošetřován policí až poté, co vám skončil mandát premiéra? Na mě to teda působí dost nedůvěryhodně a vzbuzuje to ve mně pochybnosti o nezávislosti policie. Nebo máte nějaké vysvětlení?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Metnar: Ministerstvo vnitra je tak silné, jak silní a odhodlaní jsou jeho lidé

22:14 Ministr Metnar: Ministerstvo vnitra je tak silné, jak silní a odhodlaní jsou jeho lidé

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ocenění práce lidí v bezpečnostních sborech.