Ministr Metnar: Ministerstvo vnitra je tak silné, jak silní a odhodlaní jsou jeho lidé

Vážení příslušníci bezpečnostních sborů, vážení zaměstnanci resortu vnitra i jemu podřízených organizací,
za uplynulý rok Vám chci vyjádřit upřímné poděkování. Svou službou, profesionalitou a připraveností řešit každodenní i mimořádné situace zajišťujete bezpečí, pomoc a podporu občanům v celé České republice.
Mnozí z Vás budou i během svátků ve službě. I proto je Vaše práce pro fungování společnosti nezastupitelná a zaslouží si respekt i uznání.
Dobře si uvědomuji, že Ministerstvo vnitra je tak silné, jak silní a odhodlaní jsou jeho lidé. Udělám tedy maximum pro to, abyste měli co nejlepší podmínky, odpovídající vybavení a podporu, kterou si zasloužíte.
Vážení příslušníci bezpečnostních sborů, vážení zaměstnanci resortu vnitra i jemu podřízených organizací, vážení spoluobčané, zároveň vám přeji klidné a bezpečné svátky a úspěšný vstup do nového roku. Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě.
Mgr. Lubomír Metnar
