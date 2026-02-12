Svárovská (Zelení): Výše trestů má mít vnitřní logiku a přiměřenost

Vážená paní poslankyně, vážení kolegové, kolegyně,
asi tady není v téhle Sněmovně nikdo, kdo by schvaloval týrání zvířat. Ti, co by případně něco takového schvalovali, byli zavčas vyřazeni z kandidátek. Takže tohle si dovolím přeskočit. Ano, týrání zvířat je nepřijatelné a každá společnost, která bere vážně vlastní morální základy, musí brát vážně i utrpení všech cítících bytostí. Úkolem vlády a vládní většiny a samozřejmě celé této Sněmovny není vyzývat k něčemu úřady, aby rychle a důsledně postupovaly.
Úkolem je vytvořit podmínky, aby to skutečně dělat mohly. Aby měly kapacity, erudici, metodiku, specializaci a aby systém prevence fungoval dřív, než dojde k utrpení nebo smrti. Ráda jsem od paní poslankyně Šafránkové slyšela, co všechno v téhle věci podniká a co všechno už se děje. K tomu mám několik poznámek.
Všichni jsme pochopitelně připraveni morálně odsoudit týrání zvířat a já se k tomu znovu připojuji. Ale nemělo by zůstat bez pozornosti, že někteří politici zároveň dlouhodobě podkopávají právě ty nástroje, které mají bránit násilí a krutosti. Občanskou společnost, neziskové organizace, osvětu, práci s dětmi, environmentální vzdělávání. Bez prevence se budeme donekonečna tvářit přísně a účastně až poté, co se něco stane. A to je apel na kolegy a kolegyně z vládních, jsou zde představitelé vládních stran, kteří opakovaně, hrubě útočí na nevládní a neziskové organizace, označují je nevybíravými výrazy jako ekoteroristé a podobně. To jsou i ochránci zvířat. Etické hodnoty nejsou výběrové, jsou nedělitelné, stejně jako lidská práva. Nejde hlásat, jsou sice zvířaty a současně stavět politickou popularitu na ponižování lidí, spoluobčanů, cizinců, uprchlíků a podobně.
Společnost se nerozpadá jen krutostí ke zvířatům, rozpadá se stejně tak šířením nenávisti vůči lidem. A mimochodem předseda SPD Tomio Okamura je v této chvíli v trestní věci kvůli podezření z podněcování nenávisti. Prosím pana kolegu Okamuru, prostřednictvím pana předsedajícího, aby se nad tím zamyslel.
A teď k věci. Máme opakovaně zkušenosti, že trestné činy a přestupky vůči zvířatům se v praxi podceňují, špatně kvalifikují a protahují. A nejde o to, že by policie nechtěla. Problém je, že často chybí specializace a znalosti. Tahle agenda se typicky pohybuje na pomezí kriminality, ochrany přírody, veterinárních otázek, správních řízení, důkazů v terénu a práce se znalci. A když ji řeší útvary, které se primárně zaměřují na jiné typy kriminality, výsledek je bohužel předvídatelný.
Proto navrhuji doplnit usnesení o bod číslo 6, který podle mě dává smysl, je konkrétní a měřitelný. Bod 6 ocituji. Doporučuje zřízení speciálního útvaru Policie České republiky pro potírání kriminality vůči zvířatům, podobně jako ve Slovenské republice. A k tomu doplním, že takový útvar má mít jasné kompetence, metodiku, školení, kontakty na znalce a funkční spolupráci se Státní veterinární správou, záchrannými stanicemi i s orgány ochrany životního prostředí tam, kde se věci prolínají. Smyslem toho útvaru není jenom v uvozovkách vyšetřovat případy týrání zvířat v užším slova smyslu, ale pokrýt celou škálu kriminality, která souvisí se zvířaty. Od týrání zvířat v lidské péči a navázání na nelegální činnosti, jako jsou nelegální množírny, obchod se zvířaty, pytláctví a takzvaný Wildlife crime, tedy nelegální nakládání s ohroženými druhy a obchodování s nimi, často s mezinárodním přesahem. Součástí by proto měla být i koordinace složitějších kauz a systematický monitoring obchodu například na internetu.
Specializovaný útvar policie, a byl tady o to nějaký spor, paní kolegyně Klčová, prostřednictvím pana předsedajícího, a další kolegové mají pochybnosti o efektivitě tohoto řešení. Já dodávám zkušenosti z praxe. Dnes je agenda kriminality vůči zvířatům roztříštěná. Je zároveň odborně náročná a často končí improvizací z neznalosti a zbytečnými průtahy. Specializovaný útvar, anebo alespoň jasně vymezená specializace v rámci stávajících struktur znamená metodiku, know how, práci se znalci a koordinaci složitých kauz, včetně zmíněného on-line monitoringu a přeshraniční kriminality. To ve výsledku šetří čas i peníze, protože se věci řeší rychleji a kvalitněji. A navíc v téhle oblasti se podle podkladů často objevují i vazby na ten organizovaný zločin, praní peněz a daňové úniky.
Ještě jednu věc si dovolím říct zcela jasně, nepodporuji zvyšování trestních sazeb. Represe sama o sobě není řešení a výše trestů má mít vnitřní logiku a přiměřenost, mimo jiné i ve vztahu k násilí a týrání lidí. Víme z kriminologie, že pro odrazující efekt je důležitá jistota a rychlost odhalení a postihu než samotné přitvrzování trestů. A samozřejmě nejdůležitějším cílem má být násilí a týrání předcházet a právo vymáhat účinně a rychle. Takže ještě jednou, pojďme se zaměřit na prevenci, podporu záchranných stanic a kapacit péče, vzdělávání dětí a práci s rizikovými jevy. Protože nejlepší trest je ten, ke kterému vůbec nemusí dojít, protože se krutosti předešlo.
Předložila jsem tedy ten bod číslo 6 o specializovaném policejním útvaru a současně vás vyzývám a prosím, abychom se přestali tvářit, že citlivý, ohleduplný a láskyplný postoj k cítícím bytostem - zvířatům nemá žádnou souvislost s respektem a ohleduplností mezi lidmi.
Děkuji vám za pozornost.
