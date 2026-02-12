Patková (Piráti): Navrhujeme vznik specializovaného policejního útvaru

Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ráda bych rovnou využila a skrz vás bych poděkovala paní poslankyni Šafránkové, která tohleto téma zvedla, a mě těší, že se tady dneska scházíme konečně u nějakého tématu, kde máme shodu napříč politickými kluby.
Než začnu svou řeč, tak bych ráda využila čas a načetla návrh doplnění usnesení bodu 64, který budeme předkládat, a to v tomto znění:
Za prvé, Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby zajistila vznik specializovaného policejního útvaru, který zajistí vymahatelnost platných zákonů v oblasti ochrany zvířat a přírody.
Za druhé, Sněmovna podporuje vládu ve snaze zajistit vznik funkčního systému péče o toulavé kočky včetně čipování, kastrací a jasné odpovědnosti obcí.
A za třetí, Sněmovna vyzývá vládu, aby přestala útočit na neziskový sektor, který hraje v ochraně zvířat nezastupitelnou roli.
A rovnou požádám, abychom potom o těchto jednotlivých bodech hlasovali zvlášť.
A teď už k tomu, co nás k tomu vede a co vidíme jako důležité za náš klub. Odsouzení týrání zvířat je naprosté minimum, na kterém se naštěstí dokážeme shodnout, jak už jsem říkala. Nikdo z nás přece nechce žít ve společnosti, která zavírá oči před krutostí, tím spíš, že dlouhodobé zkušenosti z oblasti kriminalistiky ukazují, že krutost vůči zvířatům bývá varovným signálem a často i předstupem dalšího násilí ve společnosti celkově. Komu přijde normální, nebo dokonce i snad vtipné utrpení bezbranného tvora, posouvá hranici přijatelného chování i v dalších oblastech, a to je něco, co bychom jako zákonodárci neměli přehlížet.
To, co je dnes před námi, je proto jen první krok. Samotné odsouzení nestačí. Pokud nechceme, aby zůstalo jen u slov, musíme se bavit o tom, co reálně funguje a co dnes selhává, a proto přicházíme s konkrétními dalšími body, které situaci zvířat zlepší.
Jedním z nejkřiklavějších příkladů jsou množírny. Místa, kde jsou zvířata držena často v otřesných podmínkách, bez odpovídající péče, nemocná, podvyživená, zavřená v klecích, žijící ve vlastních výkalech, bez pohybu, bez kontaktu. Feny, kočky a další samice rodí opakovaně, dokud jim na to fyzické síly stačí. Pro majitele množíren jsou to jen výrobní jednotky na další mláďata a příslib rychlého zisku. Nikoliv živé bytosti. Často jde o organizované a výnosné činnosti a proti organizovaným a výnosným činnostem nestačí nahodilé řešení. Tyto případy vyžadují odbornost, koordinaci a důslednost.
Proto navrhujeme vznik specializovaného policejního útvaru, který se bude systematicky věnovat ochraně zvířat a přírody. Bez odborníků, kteří se těmto případům věnují, zůstává vyšetřování často nedostatečné, podceňované a roztříštěné. Proto chceme dát vymahatelnosti práva odpovídající strukturu.
A druhé téma, jak už jsem zmiňovala, jsou toulavé kočky. Naším cílem je zamezit tomu, aby opuštěné kočky živořily na ulicích a přimrzaly na polích, hladověly v průmyslových areálech nebo se stávaly obětí krutého zacházení. Dnes často chybí jasná odpovědnost, chybí systémová podpora kastračních programů, chybí koordinace mezi obcemi. Výsledkem jsou nekontrolované kolonie a opakující se utrpení. Chceme zavést čipování, kastrace, jasné vymezení odpovědnosti obcí a spolupráci s těmi, kdo už tuto práci dnes odvádí, zkrátka dlouhodobou prevenci, která je levnější, efektivnější a především humánnější než následné řešení krize.
A zde chci zdůraznit, že nikdo nechce zakazovat lidem mít koťata, pokud se o ně dokáží hezky postarat a adekvátně. Chceme ale předejít opakovanému utrpení.
A tím se dostávám ke třetí věci. O opuštěná zvířata se dnes ve velké míře starají dobrovolníci, azylové domy, útulky a lidé poskytující dočasnou péči, lidé, kteří věnují vlastní čas, peníze i energii tomu, aby napravili selhávání systému a aby se postarali o zvířata, která nikoho jiného nezajímají.
Od vlády však od začátku tohoto období slyšíme urážky a okopávání neziskového sektoru. Přitom stát na práci těchto lidí a organizací spoléhá. Mělo by se tedy s nimi jednat s respektem a ideálně jako s partnery. Bez nich by se systém péče o opuštěná a týraná zvířata jednoduše zhroutil.
Naše doplňující body jsou praktické a konkrétní řešení specializace, prevence a systém s respektem k těm, kdo už v něm dnes velkou část práce odvádějí. Pokud má být dnešní usnesení víc než morální deklarací, která je samozřejmě také potřeba, pojďme ho doplnit o konkrétní závazky.
Děkuji za pozornost.
