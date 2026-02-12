Armáda ČR: Plánované personální změny k 1. březnu 2026

12.02.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

K 1. březnu 2026 dojde k několika personálním změnám na vybraných vedoucích pozicích v rámci Armády České republiky (AČR).

Armáda ČR: Plánované personální změny k 1. březnu 2026
Foto: Armáda ČR
Popisek: Armáda ČR, logo.

Jde o běžné střídání ve funkcích, které je přirozenou součástí vojenské služby a profesního růstu. Personální přesuny navazují na další služební působení jednotlivých vojáků z povolání a jsou nastaveny tak, aby byla zachována kontinuita i stabilita velení.

Sekce plánování schopností Ministerstva obrany

Sekce plánování schopností Ministerstva obrany odpovídá za rozpracování Obranné strategie České republiky do podmínek AČR a za řízení úkolů obranného plánování se zaměřením na plánování výstavby a schopností sil.

Současný ředitel sekce brigádní generál Ing. Miroslav Feix, M.S. ukončí služební poměr a bude zařazen do zálohy ozbrojených sil České republiky (nikoli do aktivní zálohy). Na pozici ředitele sekce bude ustanoven brigádní generál Ing. Ladislav Rebilas, dosavadní velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov.

Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov

Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov je klíčovým vzdělávacím a výcvikovým zařízením resortu obrany. Zajišťuje základní, odbornou i speciální přípravu vojáků z povolání, kariérové vzdělávání, přípravu a výcvik příslušníků aktivní zálohy.

Velení Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov převezme brigádní generál Mgr. Róbert Dziak, MSS.

Pozemní síly

Velitelství pozemních sil zabezpečuje taktickou úroveň velení a řízení pozemních sil, plánuje, řídí a organizuje přípravu sil a prostředků. Hlavním úkolem pozemních sil je příprava jednotek k zajištění obrany České republiky a plnění mezinárodních závazků. Jsou strukturovány tak, aby mohly působit v širokém spektru operací a tvoří je bojové síly, síly bojové podpory a síly bojového zabezpečení.

Brigádní generál Ing. Miroslav Hofírek, M.S., dosavadní ředitel Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany, bude ustanoven do funkce zástupce velitele Pozemních sil Armády České republiky.

Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany

 Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany odpovídá za velení a řízení speciálních sil, jejich výstavbu, rozvoj, výcvik a připravenost k plnění zvláštních operačních úkolů. Koordinuje plánování a zabezpečení speciálních operací a zastupuje resort obrany v mezinárodních strukturách NATO a Evropské unie v oblasti speciálních sil.

Do čela Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany nastoupí plukovník generálního štábu Ing. Tomáš Krampla, MSS.

Další články z rubriky

