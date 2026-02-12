Nepořádek v účetnictví Milionu chvilek? Radim Panenka varuje

Demonstrace bez jasného cíle?
Panenka v úvodu komentáře otevírá otázku motivace spolku a říká: „Jsou lidé z Milionu chvilek pro demokracii opravdu bojovníci za demokracii, anebo podvodníci?“ Následně vysvětluje, že se chce zaměřit nejen na nedávnou demonstraci na Staroměstském náměstí, ale především na pozadí fungování organizace. „Dnes se podíváme na pozadí demonstrace Milionu chvilek na Staroměstském náměstí a především na financování samotné neziskové organizace,“ uvádí.
Podle Panenky nebylo vůbec jasné, jaký byl skutečný cíl akce na Staroměstském náměstí. „Byla to demonstrace na podporu prezidenta Pavla? Byla to demonstrace proti nové vládě Andreje Babiše jenom čtrnáct dní potom, co získala důvěru Poslanecké sněmovny, nebo to byla demonstrace proti Motoristům? To nikdo neví,“ tvrdí.
Komentátor zároveň naznačuje, že organizace podle něj hledala příležitost k návratu do veřejného prostoru. „Ti aktivisté už jsou nadržení na nějakou akci, protože dlouho nebyli nikde venku, dlouho nebouřili,“ říká. Jako záminku podle něj posloužily kontroverzní SMS zprávy týkající se prezidentova okolí.
Panenka také zpochybňuje uváděný počet účastníků demonstrace. „Podle organizátorů na Staroměstské náměstí dorazilo 90 až 100 tisíc lidí, což je fakticky úplná blbost a nonsens, protože každý ví, že na Staroměstské náměstí se tolik lidí nevejde,“ dodává s tím, že podle jeho propočtů je maximální kapacita výrazně nižší. Kriticky hodnotí i mediální pokrytí celé akce, když uvádí: „Média ihned převzala ochotně čísla pořadatelů.“
Miliony na účtech a otázky transparentnosti
Hlavní část svého vystoupení však Panenka věnuje financování spolku a zdůrazňuje, že právě to považuje za klíčový problém. „Mým hlavním tématem je ale dnes financování Milionu chvilek, protože je zajímavé, že to většinu médií nezajímá,“ říká. Připomíná, že organizace vznikla v roce 2018 a tehdy vybrala něco přes tři miliony korun. „Chlubili se, že 100 procent z této částky vybrali z příspěvků individuálních dárců,“ uvádí. Podle něj se ale situace zásadně změnila už o rok později.
„Už v roce 2019 vybrali 28 milionů, přičemž 11 milionů přišlo na transparentní účet, ale 17 milionů z těch 28 přistálo na běžném účtu, na který se veřejnost nemůže podívat,“ tvrdí Panenka. Podle něj se tento model opakuje i v dalších letech. „Vždycky část těch peněz je z transparentního účtu, ale pak je tam významná částka, u které nikdo neví, odkud se vzala,“ říká.
Mechanismus podle něj funguje tak, že jiná nezisková organizace pošle větší dar, jehož původní zdroje už nelze dohledat. „Takové peníze pak nejdou vystopovat,“ dodává. Připomíná také konkrétní částky: „V roce 2020 to bylo 20 milionů, ve volebním roce 2021 dokonce 26 milionů a následně v dalších letech kolem 20 milionů korun.“
Panenka se domnívá, že by se věcí měl zabývat dohledový úřad. „Toto by měl řešit Úřad pro dohled nad financováním politických stran a hnutí,“ říká a dodává, že tento úřad běžně kontroluje kampaně politických stran. „Přitom tady máme Milion chvilek pro demokracii, kteří za desítky milionů ovlivňují veřejné mínění, a toho si kontroloři nevšimnou,“ tvrdí. Kriticky se vyjadřuje i k výdajové stránce spolku. „Z těch dvaceti milionů ročně je polovina na mzdy. To je velice výnosný aktivismus,“ dodává.
Minář a šest milionů korun
Samostatnou kapitolu věnuje Panenka osobě Mikuláše Mináře, kterého označuje za duchovního otce spolku. Připomíná, že Minář po volbách v roce 2021 oznámil vstup do politiky. „Duchovní otec Milionu chvilek odešel s tím, že se bude angažovat v politice,“ uvádí. Podle Panenky na tuto plánovanou politickou činnost vybral šest milionů korun od občanů. „Na svoji neuskutečněnou politickou činnost vybral šest milionů korun od českých občanů,“ připomíná. Osud těchto prostředků podle něj zůstává problematický. „Když pochopil, že politický úspěch mít nebude, tak to všechno rozpustil, ale těch šest milionů už dárcům nevrátil,“ tvrdí Panenka.
Následně shrnuje celkové hospodaření spolku za uplynulé roky. „Když se vrátíme k hospodaření Milionu chvilek od roku 2018 do roku 2024, tak to je dohromady téměř 120 milionů korun,“ uvádí. Podle něj jde o částku, o které si může řada firem nechat jen zdát.
Komentář uzavírá ostrým hodnocením role spolku v politickém prostoru: „Chvilkaři jsou vlastně servisní organizace dnešní opozice a Hradu a vybírají miliony korun. Mě by jen zajímalo, jestli by ty demonstrace jako správní srdcaři organizovali, i kdyby nevybírali 20 milionů ročně na svoji činnost. Odpověď na tuto otázku asi všichni známe.“
