Ministr Rakušan: Ostatní hejtmani nemají s proplácením finančních prostředků problém

Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem si radši vzal přednostní, abyste mě nevypnula. Ale doufám, že to do těch dvou minut stihnu, jako by to byla faktická poznámka. Omlouvám se, já jsem byl tady v živém vysílání ČT a neslyšel jsem celý dotaz paní poslankyně Vildumetzové. Nicméně ten konec ano, tak se na to pokusím odpovědět.

Skutečně od 1. 4. provoz krajských asistenčních center pomoci Ukrajině přebírá pod sebe Ministerstvo vnitra. Tuto věc jsem komunikoval s Asociací krajů. Asociace krajů k tomu má pozitivní stanovisko, souhlasí s tím. Dokonce jsme dohodnuti i na financování. Předběžná suma na roční provoz krajských asistenčních center je odhadována na 300 milionů korun. Přičemž samozřejmě adekvátní část těchto finančních prostředků bude vyplacena krajům za to, že do konce března letošního roku ještě krajská asistenční centra pomoci Ukrajině provozují. Tohle všechno je dohodnuto.

Dohodli jsme i princip ex post, kterým v případě toho, že provozují pouhé tři měsíce tohoto roku, nevadí tedy zpětné proplácení nákladů s činností těchto center spojených. Zároveň ten systém bude nastaven tak, že budou existovat po České republice tři centra, která budou mít provoz 24, 7. Krajská asistenční centra jako taková, ta ostatní, už nebudou nucena do toho, aby ten provoz byl neustálý. Bude se to samozřejmě přizpůsobovat už té ustálené praxi tohoto roku.

Ano, logicky ve chvíli, kdy by došlo k tomu - ale žádné údaje, ať už z ukrajinského Ministerstva vnitra nebo z ukrajinské bezpečnostní komunity, tomu v téhle době nenasvědčují - kdyby nedejbože došlo k nějaké vlně většího rozsahu, která by vyžadovala nějaká legislativní opatření, jako je nouzový stav - byť to nepředpokládáme - tak by samozřejmě a logicky potom kraje byly podle platné krizové legislativy poptávány. Ten systém je velmi rychle adaptabilní na to, aby kraje se zase staly těmi, kdo zabezpečuje provoz těch jednotlivých center.

Ale chci tady znovu zdůraznit ještě jednou, nepředpokládáme to. Chceme standardizovaný režim, kdy Ministerstvo vnitra koordinovaně, centralizovaně, provozuje krajská asistenční centra pomoci Ukrajině a to od 1. 4. Je to symbolické datum. 31. 3. končí první rok dočasné ochrany. Lex Ukrajina IV byla prodloužena o jeden rok. Začínáme od toho data i v návaznosti na to, co dneska projednáváme, v mnoha oblastech aplikovat nový systém.

Je to i ten systém organizace práce, kdy například obstarávání nouzového ubytování a lepší nabídky napříč celou republikou určitě půjde lépe organizovat ve chvíli, kdy se toho zhostí Ministerstvo vnitra. Co se proplácení týče, podle mých informací jsou náklady, až na kraje, které pan ministr Stanjura zmínil, to znamená Praha - (Silný hluk v sále.)

Já jsem učil malé děti, jsem zvyklý. Takže tady jde ještě o to, že samozřejmě v téhle chvíli se ty procesy centralizují a máme proplaceny ty náklady, které měly být proplaceny. S panem hejtmanem Kulhánkem u jeho specifického případu jsem v kontaktu. Řešili jsme to naposled tento týden a myslím, že i tady najdeme řešení, aby Karlovarský kraj o žádné finanční prostředky, které mu přináleží, nepřišel.

Ostatní hejtmani podle toho, jak jsem je já oslovil, nemají v téhle chvíli s proplácením finančních prostředků problém. Nevím, jestli existuje nějaký historický dopis. Pokud existuje, tak je to překonaná záležitost. Děkuji.

