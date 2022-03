Ministr Rakušan: Proč jsme vyhlásili nouzový stav

reklama

Vyhlásili jsme od tohoto pátku nouzový stav. Seděli jsme na krizovém štábu, radili se opakovaně s hejtmany, zvažovali celou situaci kolem dokola. A závěr je, bohužel, jednoduchý. Chceme-li zrychlit příjem utečenců z Ukrajiny a zároveň neslevit z pravidel, která slouží k zajištění naší vnitřní bezpečnosti, nouzový stav potřebujeme.

Několik stovek kilometrů od nás zuří válka. Na hranicích stojí desetitisíce válečných uprchlíků, maminky s dětmi, které neví, jestli budou mít kde složit hlavu, a potřebují účinnou pomoc. A my jim tu pomoc poskytujeme a chceme i nadále poskytovat. Jednoduchou. Rychlou. Přehlednou. Protože ti lidé jsou v situaci, jakou drtivá většina z nás nikdy nezažila, jsou skutečně v nouzi.

A je jich až 5 tisíc denně. Právě proto potřebujeme instrument nouzového stavu. Zvláštní právní nástroj, který má řadu zažitých pravidel zrušit, zjednodušit. Používat se má v naprosto mimořádné události. Kdy jindy, než teď? A nutno dodat - nouzový stav automaticky neznamená pracovní povinnost, zavřené školy, obchody, okresy či hranice. Může to být stav, kdy jeho platnost ve svém nejbližším okolí ani nezaznamenáte. A jako ministr vnitra musím říct, že takový nástroj k tomu, abychom účinně a rychle pomáhali, potřebujeme. Teď.

Anketa Prožije český národ na území svého státu rok 2022 v míru? Ano 65% Ne 16% Nevím 19% hlasovalo: 13852 lidí

Potřebujeme nástroje pro hejtmany, kteří vytváří Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině. Nouzový stav významně zrychlí proces registrace uprchlíků, především díky tomu, že do registrace utečenců se budou moci zapojit policisté. Díky tomu, že v případě potřeby budeme moci zapojit také armádu a hasiče. Když to zkrátím - díky tomu budou lidé, kteří k nám dorazili často na pokraji svých sil, rychleji v bezpečí. Hejtmanům i naší hejtmance věřím. Vědí, co dělají, a já jsem rád, že můžeme celou problematiku řídit nejen centrálně, ale že nám regiony významně pomohou. Tak se to totiž dělat má. Tak se v krizi tahle země řídí. Tak se pomáhá lidem.

To, co diktátor Putin rozpoutal, není pro náš středoevropský region krizí, která by se dala přestát za pár dní. Na to se musíme připravit. Na zmar lidských nadějí, na to, že se budeme možná sami muset omezit, mnoho špatného přestát. Ale svoboda, lidská důstojnost a budoucnost jednoho národa, za to stojí. Dnes i zítra.

Děkuji vám. Za vaši solidaritu, za to, že tolik pomáháte. I za to, že zvládneme ten nenáviděný nouzový stav.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Rakušan: Ukrajina patří nejen do Evropy, ale také do EU Rakušan v ČT začal počítat: 5000 uprchlíků nás bude stát 1,5 miliardy. Pokud dorazí desítky tisíc... Ministr Rakušan: Viník vraždění na Ukrajině je známý a doufám, že se dočká soudu Ministr Rakušan: Ta pomoc musí být stejně, jako ruský útok na Ukrajinu, bezprecedentní, jedinečná

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.