Ministr Šalomoun: Méně papírování, více domácích marmelád či cukroví

reklama

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová dnes na kulatém stole věnovaném tématu usnadnění byrokracie pro malovýrobce marmelád, sirupů, cukroví a dalších produktů v domácím prostředí představila novou metodiku pro krajské hygienické stanice, kterou připravila hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová. Metodika je součástí Antibyrokratického balíčku II ministra pro legislativu Michala Šalomouna, který 14. června schválila vláda. Jeho cílem je zjednodušit život podnikatelům, živnostníkům i občanům, konkrétně snížit, nebo zmírnit množství nadbytečných a zatěžujících povinností.

Potřeba sjednocení a zjednodušení výkladu pravidel pro výrobu sezónních produktů v domácím prostředí v souladu s evropským právem se do druhého antibyrokratického balíčku, který vládě předložil ministr pro legislativu Michal Šalomoun, dostala skrze konkrétní příběhy jednotlivých výrobců.

„Otevřel to příběh paní, která se účastnila soutěže o to, kdo bude dělat domácí marmelády pro britskou královnu Alžbětu II. Byla druhá. V Česku by ale musela investovat statisíce, aby mohla marmelády doma vařit. Postupně přibývaly další příběhy lidí, kterým v rozjezdu malého přivýdělku bránila naše přehnaně přísná regulace. Nejspíš to pochází z přístupu z dob komunismu, kdy jediná legální byla průmyslová výroba. I proto jsme uspořádali kulatý stůl za účasti pana ministra Šalomouna, zástupců hygieny a lidí s osobní zkušeností s tím, co znamená u nás chtít péct cukroví nebo vařit marmelády na prodej v malém, domácím, množství, a přitom legálně,“ uvedla Olga Richterová.

„Zjednodušit život podnikatelům a živnostníkům a ulevit jim od zbytečného papírování jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády. Navíc v době inflace a připravovaných úspor ve veřejných financích je o to důležitější ulevit lidem i firmám od zatěžujících povinností, které jim ubírají čas i energii. Chceme pomoci šikovným lidem, kteří v domácím prostředí chtějí vyrábět marmelády, sirupy, péct cukroví a další. Mnohdy jim v tom brání nejednotný výklad pravidel, a proto vznikla jasná a přehledná metodika pro krajské hygieny,“ řekl ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun a dodal: „Jde o to, že evropské nařízení o hygieně potravin, které platí pro potravinářské podniky, se nevztahuje na případy, kdy výrobce přímo dodává malé množství vlastních produktů konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu a ten tyto výrobky dodává konečnému spotřebiteli. Jedná se o produkty prodávané na jednorázových akcích, nebo na těch, které se opakují třeba jednou za rok. Jsou to třeba církevní, pouťové, školní nebo obecní slavnosti, hody nebo pouliční party či happeningy. I tak ale výrobce musí splnit obecná ustanovení na bezpečnost potravin.“

Kulatého stolu se vedle zástupců malovýrobců účastnila také hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová a Silvie Slavíková z odboru Ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví, která na metodice pro krajské hygieny pracovala. Za malovýrobce se představení nové metodiky a debaty o ní zúčastnily Petra Maňásková a Jana Světlíková, které se věnují cukrářské výrobě; Michaela Dolníčková, která doma dělá pralinky a čokolády; Hana Baráková, která peče dorty, a výrobkyně silikonových forem Barbora Vyhnálková.

Antibyrokratický balíček II zahrnuje další opatření na úlevu a zmírnění byrokracie. Mezi nimi např. zvýšení limitů pro povinné ověření účetní závěrky auditorem ve firmách, zvýšení limitu pro bagatelní spory, částečné zrušení přísedících u soudů (ponecháni by měli být například u závažné trestné činnosti), zrušení vstupních lékařských prohlídek pro nerizikové profese, zavedení možnosti online žádosti na všechny typy důchodů či digitalizaci komunikace zaměstnavatele s orgány sociální správy (včetně písemností k dávkám nemocenského pojištění). Již splněnou povinností je zrušení potravinářských průkazů v novele zákona o ochraně veřejného zdraví.

Více o Antibyrokratickém balíčku II naleznete ZDE.

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. BPP

Předseda Legislativní rady vlády

ministr pro legislativu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Šalomoun: Pokud by vláda doporučení nereflektovala, doporučujeme, aby návrh zákona nebyl přijat Premiér Fiala: Další vlna opatření na snížení byrokratické zátěže je připravena Ministr Šalomoun: Sáhnout se na důchody samozřejmě dá Vondráček (ANO): Je to v rozporu s ústavním principem právní jistoty

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.