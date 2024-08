Ministr Stanjura: Je jasné, že každý ministr hájí zájmy svého resortu

Jednání o podobě rozpočtu na příští rok jsou v plném proudu. Na základě nejnovější makroekonomické predikce Ministerstva financí víme, že maximální schodek pro rok 2025 bude 231 miliard korun. Tento limit stanovuje zákon o rozpočtové odpovědnosti a rozpočtových pravidlech na základě výkonu naší ekonomiky. Jeho překročení je tak vyloučené.

Ví to všichni členové vlády, ví to všechny koaliční strany, je to realita, se kterou počítáme. Věřím, že se ve výsledku dohodneme a že vláda podpoří rozpočet jednomyslně. Je jasné, že každý ministr hájí zájmy svého resortu, ale je důležité, aby si každý ministr na vládě před svými kolegy obhájil své priority na nadcházející rok a jejich financování.

Právě proto projednáváme rozpočet jako celek. Samozřejmě v případě mandatorních výdajů stát dostojí svým závazkům. Už nyní vím, že výdaje na školství pro příští rok určitě porostou včetně výdajů na platy učitelů.

Návrh rozpočtu na příští rok musí Ministerstvo financí předložit vládě do konce srpna, vláda poté musí do konce září schválenou finální podobu rozpočtu odeslat do Poslanecké sněmovny.

