Ministr Stanjura: Ozdravení veřejných financí je pro nás prioritou

„Na dnešní schůzi jsme zahájili druhé čtení našeho ozdravného balíčku. Jen připomenu, že objem konsolidace je pro příští rok 97 miliard a pro rok 2025 150 miliard kumulativně. Čas mezi prvním a druhým čtením jsme věnovali i vyjednávání uvnitř vládní koalice, to se promítlo do společného pozměňovacího návrhu, který minulý týden projednal a schválil rozpočtový výbor. Dál se s ním tedy bude pracovat jako s návrhem rozpočtového výboru tak, jak je to standardní i u jiných návrhů zákona. Změny nejsou příliš velké, asi největší z nich, co se týče objemu, je změna pouze v příjemci daně z nemovitosti, kdy jsme se dohodli se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv, že peníze ze zvýšené daně z nemovitosti zůstanou v obecních rozpočtech a místo toho ve stejném objemu státu zůstane podíl z ostatních sdílených daní. Současně platí to, co jsme říkali dopředu, že případné změny nemají snížit objem konsolidace tolik potřebné pro roky 2024 a 2025. Uvidíme v průběhu druhého čtení, jaké všechny pozměňovací návrhy budou načteny. Čas mezi druhým a třetím čtením pak využijeme k tomu, abychom jako vládní koalice posoudili jednotlivé podané pozměňovací návrhy i od opozice. Budeme sledovat to samé hledisko, aby případné přijetí některého z pozměňovacích návrhů nesnížilo objem konsolidace v letech 2024 a 2025,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Při projednávání ozdravného balíčku v prvním čtení bylo z řad opozice mnohokrát zdůrazňováno, že české veřejné finance nejsou v katastrofálním stavu. Operovalo se zde výší dluhu vůči HDP, která k tomu loňskému roku nepřekročila 45 %. Ale to, co je důležité, je důvěra domácích a zahraničních věřitelů. To je ten podstatný faktor, který rozhoduje o tom, jestli se země nachází v bezpečí, nebo nebezpečí bankrotu veřejných financí. A v této souvislosti je důležité hovořit o trendech. Zpráva NKÚ potvrdila, že Česká republika skutečně patří k ekonomikám, které se zadlužují nejrychleji v rámci EU. Ozdravný balíček je právě o tom, že přicházíme se změnou trendů, které jsou velmi důležité pro zdraví veřejných financí. V tom je jeho největší přínos,“ říká místopředseda rozpočtového výboru za TOP 09 Miloš Nový.

„V rámci ozdravného balíčku se nejedná pouze o škrty a úspory. Nalezneme v něm i opatření, která podpoří pracující rodiče s malými dětmi. Snižujeme například DPH na potraviny či na stavební práce. I díky úsporám si navíc budeme moci dovolit navýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun, což má prokazatelně pozitivní vliv na porodnost. Jako vláda tedy neděláme žádné tupé škrty, ale šetříme tam, kde je to zapotřebí,“ upozornil předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Aleš Dufek.

