Ministr Stanjura: Zachování výroby oceli v Česku

Zachování výroby oceli v Česku, hlavní téma jednání ohledně budoucnosti Liberty Ostrava a jejích zaměstnanců s Moravia Steel. Vedení společnosti nám dnes představilo svůj plán, který by dle nich zachoval tzv. druhovýrobu v Liberty a tím i nemalé části pracovních míst. V případě, že by insolvenční správce přijal návrh Moravia Steel na odkoupení části Liberty Ostrava, zaměstnanci by se poté do tohoto provozu mohli vrátit zhruba měsíc poté. Ve střednědobém horizontu by Moravia Steel mohla udržet i produkci tzv. zelené oceli, jejíž výroba probíhá bez využití uhelné energie a používá se při tom nová technologie elektrických obloukových pecí. Na tento moderní způsob výroby se v současnosti zaměřuje právě Moravia Steel ve svých Třineckých železárnách.

