Ministr Stanjura: Žádná spálená země se opravdu nekoná

07.11.2025 12:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k makroekonomické predikci Ministerstva financí

Ministr Stanjura: Žádná spálená země se opravdu nekoná
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr financí Zbyněk Stanjura

Česká ekonomika nabírá dál na síle. Podle nejnovější makroekonomické predikce Ministerstva financí poroste HDP letos o 2,4 % a příští rok o dalších 2,2 %. Růst táhne hlavně domácí poptávka, spotřeba domácností a investice do infrastruktury.

  • Inflace se drží mírně nad 2 %
  • Nezaměstnanost zůstává jedna z nejnižších v EU
  • Reálné mzdy za celý rok vzrostou o 4,3 %
  • Deficit veřejných financí letos klesne na 1,9 %

Před čtyřmi lety jsme ekonomiku přebírali v krizi a s dvojcifernou inflací. Dnes patří Česká republika mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky EU a veřejné finance jsou znovu v kondici. Žádná spálená země se opravdu nekoná.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
