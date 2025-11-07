Ministr Stanjura: Žádná spálená země se opravdu nekoná

Česká ekonomika nabírá dál na síle. Podle nejnovější makroekonomické predikce Ministerstva financí poroste HDP letos o 2,4 % a příští rok o dalších 2,2 %. Růst táhne hlavně domácí poptávka, spotřeba domácností a investice do infrastruktury.
- Inflace se drží mírně nad 2 %
- Nezaměstnanost zůstává jedna z nejnižších v EU
- Reálné mzdy za celý rok vzrostou o 4,3 %
- Deficit veřejných financí letos klesne na 1,9 %
Před čtyřmi lety jsme ekonomiku přebírali v krizi a s dvojcifernou inflací. Dnes patří Česká republika mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky EU a veřejné finance jsou znovu v kondici. Žádná spálená země se opravdu nekoná.
autor: PV