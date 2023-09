Ministr Válek: Je nutné, aby létala letecká záchranná služba i z Karlovarského kraje

reklama

Hodně povolaných, málo vyvolených. Děkuji, paní předsedkyně.

Tak letecká záchranná služba byla v České republice a kolegové, kteří jsou záchranáři, jsou tady dva, to potvrdí, zajišťována soukromníky. Pak nastoupila jedna vláda, byla to moudrá vláda, rozhodla se soukromníky zlikvidovat a zcentralizovat leteckou záchrannou službu tak, že to bude státní letecká záchranná služba. Ten člověk by měl skončit na psychiatrické léčebně, co to vymyslel, na tom se shodnou všichni záchranáři. Výsledek byl, že se bohužel jeden z těch tří soukromníků tak naštval, že opustil Českou republiku a už se do ní nevrátí. Tím pádem hledala a vy si to možná vzpomenete v předminulém a minulém volebním období vláda a jednotliví ministři zoufale nějaké řešení. Takže část stanic obsahují dva soukromé subjekty, pak jednu policie a jednu armáda.

Problém je - to paní ministryně jistě potvrdí - že vrtulníky armády mají nějakou životnost, to znamená, oddělme dobu, po kterou jsou schopny vrtulníky armády létat a posádky těchto vrtulníků, kteří ale pak zajišťují tu záchranářskou činnost. A domnívám se, že armáda, já nemohu mluvit za armádu, ale jednání se zúčastnili Ministerstvem obrany nominovaní zástupci, tak, jak já to vnímám, tak má zájem, aby jejich odborníci se dále zúčastňovali i v dalších letech letů, respektive byli v osádkách těch vrtulníků. Ale pokud to správně chápu, není ani technicky možné, aby dál provozovala vrtulníky.

Pak máme druhou věc a ta se týká koncepce letecké záchranné služby, kdy pracuje na ministerstvu tým, v kterém je mimo jiné pan poslanec Mašek. Můžete se ho z první dobré zeptat, jistě vám to řekne, který plánuje, co bude právě po roce 2027, respektive 2028, jak bude dál nastavena smlouva. Protože koupit ten vrtulník není levná záležitost pro ty soukromníky. Vyškolit piloty není jednoduchá záležitost. A opravdu Karlovarský kraj má dlouholetý problém a ten problém jsou hranice s Německem, kdy dolet těch vrtulníků se není schopen dostat až úplně na ty hranice, což v některých případech komplikuje jednání s bavorskou stranou, co se týče spolupráce.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Proto, pokud mám správné informace z té komise, já se toho jednání neúčastním, to je odborná komise, odborná skupina, kterou koordinuje paní ředitelka Škampová, tak ten konsenzus tam je, že je nutné, aby létala letecká záchranná služba i z Karlovarského kraje, kde jsem byl ujištěn, že je vytipováno letiště. Jednal jsem se zástupci kraje, s radním pro zdravotnictví, tuším, a je otázka, kdo na tom letišti bude zajišťovat vrtulníky, tedy který subjekt bude provozovat vrtulníky a který subjekt bude zajišťovat posádku. A to je věc, o které se musí diskutovat.

A pak je Plzeňský kraj. Plzeňský kraj je velmi jednoduchý z mého pohledu, tam zajišťuje leteckou záchrannou službu Armáda České republiky. Já s ní mám smlouvu, ta smlouva je podepsaná, tuším, do roku 2028. Paní ministryně to jistě potvrdí. A bude naplněna. Dál vcelku nemám, co bych v Plzeňském kraji řešil. Mám řádně jako ministr zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví podepsanou smlouvu s obranou, a pokud by, a z kterého letiště, z kterého místa bude armáda létat tak, aby ta smlouva byla naplněna, je samozřejmě zcela a pouze v gesci a v rozhodování armády. Do toho já absolutně nemůžu ani nechci zasahovat, navíc nejsem odborník přes vrtulníky, abych dokázal posoudit, odkud je to dobré nebo špatné. Takže tady ta situace je taky velmi jednoduchá, velmi průhledná a zase v ní není absolutně žádný problém.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10139 lidí

Co se týče Karlovarského kraje, já bych chtěl, aby to letiště bylo připraveno během letošního, respektive příštího roku, abychom mohli začít plánovat to, že tam opravdu začnou vrtulníky létat. Jaký subjekt je bude provozovat, je jiná otázka. Tam je potřeba to všechno včlenit do té smlouvy o letecké záchranné službě, která nás čeká a která musí být konsenzuální a bezesporu se nebudeme vracet k tomu, že by byla státní letecká záchranná služba a stát jaksi nakupoval vrtulníky, jak měli někteří z mých předchůdců představu.

Co se týče onkologického centra v Karlovarském kraji, přístrojová komise - teď jsem si to ověřoval - schválila obnovu dvou lineárních urychlovačů, schválila instalaci PET CT a zástupci kraje, pan doktor - teď mě vypadlo jméno - März a kolegové, kteří tam vedou ta příslušná oddělení, nás informovali, že personální zajištění, respektive přístrojová komise, je v pořádku a je bez problémů. Tedy v Karlovarském kraji bude a je komplexní onkologické centrum. To komplexní onkologické centrum je schválené, je podepsána smlouva mezi Fakultní nemocnicí Plzeň a mezi těmi nemocnicemi Karlovarského kraje, respektive doktorem Märzem.

Technicky se tam přesunují některé typy léčby, které mohou být v Chebu, respektive v Karlových Varech. I z toho důvodu jsme mohli uvolnit poměrně velkou částku na financování vybavení těchto pracovišť tak, aby tam vzniklo samostatné komplexní onkologické centrum. Ale to je už jenom slovíčkaření. Tak, jako v Praze jsou tři komplexní onkologická centra, ale de facto ta centra sídlí ve třech různých nemocnicích. Tak, jako v Brně je jedno komplexní onkologické centrum, které se skládá ze tří, respektive ze čtyř, nemocnic. Tak, jako v Pardubicích je sice komplexní onkologické centrum, ale skládá se z krajského subjektu a soukromého subjektu. Tak bych mohl pokračovat.

Stejný model použijeme pro Karlovarský kraj. Tam jde o to, aby ti pacienti z toho kraje, z nemocnice Cheb a z nemocnice Karlovy Vary, nemuseli jezdit mimo kraj, ale mohli tu péči v dostatečné kvalitě podle standardů onkologické společnosti tak, jak je definují národní standardy, respektive standardy těch výkonů a Modrá kniha, aby tu péči mohli absolvovat v rámci Karlovarského kraje.

Zase je ta situace podle mě jednoznačná, jednoduchá. Navíc budeme mít teď jednání v průběhu následujících týdnů, měsíců - někdy v říjnu, v listopadu, to má být - s výborem onkologické společnosti, kde chceme ještě doladit některé ty věci a jasně ty koordinátory v jednotlivých krajích pověřit pak i součinností těch krajských onkologických nebo těch komplexních onkologických center s těmi místními onkologickými centry tak, aby tam byla provázanost a aby se například některé typy léčby, řekněme, biologická, daly delegovat na ta pracoviště, zase podle protokolu těch komplexních onkologických center. Je to velmi odborná problematika, kterou ale řeší výbor onkologické společnosti a za to je potřeba poděkovat i panu profesoru Vorlíčkovi, který je v tomto směru mým poradcem pro onkologii.

Děkuji.

Psali jsme: Ministr Válek: Velkouzenář, předlistopadový komunista a estébák blokuje projednávání zákonů Ministr Válek: Nebudu vyhazovat lidi z práce pouze na základě novinového článku Ministr Válek: Spotřeba antibiotik bude v nadcházející sezóně respiračních onemocnění pokryta Ministr Válek: Před Haškem smekám. Nemá strach odsoudit hokejisty, kteří hrají za Rusko

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama