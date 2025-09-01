Ministr Válek: Začíná školní rok

Začíná školní rok a já z celého srdce přeji všem žákům, studentům i pedagogům, aby do něj vykročili tou správnou nohou. Zejména držím palce všem prvňáčkům i jejich rodičům, ať se první školní den vydaří. Jako táta si vzpomínám, jak to prožívaly moje děti, a nemůžu se dočkat chvíle, až to budu moci zažít i z pozice dědečka.
Samostatně chci popřát krásný a úspěšný nový školní rok také všem studentům středních zdravotnických a zdravotnických vyšších odborných škol. Jsem nesmírně rád, že jste si zvolili cestu pomoci druhým lidem. I proto jsem dnes zahájil školní rok spolu se studenty a studentkami na brněnské Vyšší odborné škole zdravotnické v Kounicově ulici a popřál jim mnoho úspěchů v jejich studijní i životní dráze!
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
