Ministr Válek: Začíná školní rok

01.09.2025 15:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k začátku školního roku.

Ministr Válek: Začíná školní rok
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Začíná školní rok a já z celého srdce přeji všem žákům, studentům i pedagogům, aby do něj vykročili tou správnou nohou. Zejména držím palce všem prvňáčkům i jejich rodičům, ať se první školní den vydaří. Jako táta si vzpomínám, jak to prožívaly moje děti, a nemůžu se dočkat chvíle, až to budu moci zažít i z pozice dědečka.

Samostatně chci popřát krásný a úspěšný nový školní rok také všem studentům středních zdravotnických a zdravotnických vyšších odborných škol. Jsem nesmírně rád, že jste si zvolili cestu pomoci druhým lidem. I proto jsem dnes zahájil školní rok spolu se studenty a studentkami na brněnské Vyšší odborné škole zdravotnické v Kounicově ulici a popřál jim mnoho úspěchů v jejich studijní i životní dráze!

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
autor: PV

