17.10.2025 18:12

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ustavující schůzi Poslanecké sněmovny.

Ančincová (Piráti): Žádný strach, Piráti budou silná a slyšitelná opozice
Zdravím ze Sněmovny!

Ustavující schůze bude sice až v listopadu, ale už teď se naplno připravuju na novou roli.

Čekají nás určitě náročné čtyři roky. Formuje se tu dost šílená vláda a už teď je vidět, že opozici chtějí držet co nejdál od rozhodování.

Jako Piráti jsme nedostali místa ve vedení výborů. Jinými slovy, snaží se, aby nás bylo slyšet co nejméně.

Ale žádný strach, Piráti budou silná a slyšitelná opozice.

Slibuju vám, že hlas lidí, nejen ze Zlínského kraje ve Sněmovně rozhodně slyšet bude!

Termín svolání ustanovující schůze nové sněmovny.

