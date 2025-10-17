Tomáš Doležal: Historická příležitost pro politiku národních zájmů

SPD je poprvé součástí sněmovní většiny, což obnáší také odpovědnost za politický vývoj v zemi. Přitom z řad končící vládní koalice vždy s oblibou zaznívalo, že SPD je nekompetentní a neschopná cokoliv navrhnout. Cítíte nyní zodpovědnost dokázat, že to není pravda?
Jednoznačně ano. Je to historická příležitost, jak pozitivně ovlivnit vývoj naší země a zároveň prokázat, že hnutí SPD má vysoké programové i personální kompetence a schopnosti být plnohodnotnou součástí vlády a vládní poslanecké většiny, do nichž vnese svoji národně konzervativní identitu se silným sociálním rozměrem.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Máme komplexní program pro všechny veřejné politiky a vládní resorty, včetně konkrétních návrhů připravených v legislativní podobě, které je možné bezprostředně realizovat.
Co vidíte jako hlavní priority, které by měla SPD prosazovat?
Zcela jistě suverenistickou politiku vůči Evropské unii a tvrdou obhajobu národních zájmů v mezinárodně politické aréně. Dále pak energetickou bezpečnost a energetickou soběstačnost, kam patří snížení cen energií a zachování takového energetického mixu, který nám umožní zůstat vývozcem elektřiny nezávislým na jejích zahraničních dodávkách.
Další prioritou bude nepochybně potravinová bezpečnost a soběstačnost a tah na snížení cen potravin a vytvoření konkurenčního prostředí na maloobchodním trhu s potravinami, kde je třeba rozbít současný zahraniční kartel.
Zcela zásadní je pak pro nás oblast sociální politiky v širším smyslu, kam musíme řadit i bytovou a rodinnou politiku. Tedy zejména zajištění cenově dostupného bydlení pro české občany, podporu porodnosti v pracujících českých rodinách a systémovou podporu rodin s dětmi.
Samozřejmě sem patří náprava škod způsobených Fialovou vládou v oblasti důchodového systému a ochrany seniorů.
A neposlední řadě jde o ochranu oprávněných práv a zájmů našich živnostníků včetně snížení jejich daňového zatížení a obecně i o tah na zvýšení reálných mezd všech českých zaměstnanců.
SPD by díky svému sociálnímu programu mohla být něco jako „sociální svědomí vlády“. Toto označení si v končící koalici přisvojili lidovci. Jak se podle vás podařilo roli „sociálního svědomí vlády“ plnit Marianu Jurečkovi?
Minimálně až vůbec. A to proto, že Marian Jurečka a lidovci aktivně podporovali všechna vládní asociální a protirodinná opatření: hrubé a cynické snížení valorizací důchodů, fatální zhoršení podmínek pro předčasné důchody, zrušení a omezení prorodinných daňových slev, významné zhoršení podmínek v oblasti rodičovského příspěvku a rodičovské dovolené, osekání práv zaměstanců v zákoníku práce, nulová podpora zdravotně postižených občanů a osob, které o ně pečují, a mnoho dalších věcí.
V klubu SPD budou i poslanci za Svobodné nebo Trikoloru. Máte pocit, že v agendě sociální politiky funguje v rámci klubu shoda?
Bezesporu ano.
Na čem budete při vyjednávání o programu trvat v kapitole sociální politiky?
Výchozími prioritami je snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let, umožnění dřívějšího odchodu do řádného důchodu všem zaměstnancům v náročných profesích, odstranění diskriminace osob v předčasných důchodech, zásadní reforma exekucí, omezení nelegálního zaměstnávání, výrazné zvýšení příspěvků pro zdravotně postižené osoby a masivní všestranná podpora porodnosti a pracujících rodin s dětmi – zvýšení a valorizace rodičovského příspěvku, vyšší porodné pro každé narozené dítě, razantní zvýšení daňových zvýhodnění pro rodiče nezaopatřených dětí, rozšíření kapacit bezplatných předškolních zařízení, státní podpora částečných pracovních úvazků pro rodiče předškolních dětí, sociální dimenze bytové politiky a mnoho souvisejících návrhů.
Byl jste asistentem poslanců a expertem SPD na sociální politiku už v minulém volebním období. Při tom jste, předpokládám, spolupracoval i s Alešem Juchelkou, sociálním expertem ANO, který by měl být ministrem. Jakou s ním máte zkušenost?
Velmi dobrou. Je to člověk odborně znalý celé problematiky široké oblasti sociální a rodinné politiky – po teoretické i praktické stránce – a člověk s hlubokým sociálním cítěním.
V minulém volebním období přišla SPD s řadou návrhů v oblasti sociální legislativy, které ale koalice automaticky shazovala ze stolu. Existují mezi nimi nějaké, které byste nyní chtěli „oprášit“ a podat znovu v příznivější politické konstelaci?
Jsou to prakticky všechny z nich. K těm, o kterých už jsem hovořil, určitě doplním ještě komplexní návrh na minimalizaci zneužívání sociálních dávek a ukončení tzv. byznysu s chudobou, což souvisí s revizí v lecčems nepříliš vydařeného projektu tzv. sociální superdávky končícího ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky.
Sociální politika se netýká jen resortu MPSV, ale zasahuje také do agend zdravotnictví, školství a dalších ministerstev. Bude chtít SPD něco říci i k těmto agendám, zejména s ohledem na to, že Adam Vojtěch a Robert Plaga, nominanti ANO na tyto funkce, čelili z vaší strany před volbami kritice?
Ano, samozřejmě. I v těchto oblastech předložíme v rámci koaličních jednání v odborných týmech své programové priority a své propracované návrhy řešení jejich jednotlivých agend.
