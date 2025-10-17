Zelenskyj v Bílém domě, chce Tomahawky. Může to ale skončit jinak

17.10.2025 17:27 | Monitoring

Prezident Spojených států Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek setkají v Bílém domě, aby projednali klíčové otázky týkající se obrany Ukrajiny a strategie pro další postup v boji proti Ruské federaci. Setkání přichází den poté, co Trump telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Klíčovým tématem nejspíše bude možnost dodání raket Tomahawk, které by Ukrajině dovolily útočit na cíle hluboko na území Ruska.

Zelenskyj v Bílém domě, chce Tomahawky. Může to ale skončit jinak
Foto: X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Hlavním cílem Kyjeva je posílení obrany proti ruským útokům

Prezident Zelenskyj opakovaně zdůraznil, že jeho prioritou je posílit obranu Ukrajiny proti pokračujícím ruským leteckým a raketovým útokům, které často zasahují civilní cíle – města, energetickou infrastrukturu i nemocnice.

Jedním z klíčových požadavků, s nimiž ukrajinská delegace do Washingtonu přijela, je získání amerických řízených střel dlouhého doletu Tomahawk. Tento zbraňový systém by podle ukrajinských představitelů mohl zásadně rozšířit schopnost ukrajinské armády zasahovat cíle hluboko na ruském území, včetně vojenských základen a ropného průmyslu, který významně financuje ruské válečné úsilí.

Odborníci varují před přeceňováním jediné zbraně

Někteří bezpečnostní analytici však upozorňují, že samotné dodávky nového typu raket konflikt zásadně neovlivní. „Žádný zbraňový systém není sám o sobě zázračnou zbraní, která by změnila pravidla hry,“ uvedl pro Fox News Digital John Hardie, zástupce ředitele programu pro Rusko z Nadace na obranu demokracií.

Podle Hardieho je nutné, aby Ukrajina vedla boj na více frontách – nejen zvyšováním své raketové kapacity, ale také prostřednictvím ekonomických sankcí vůči Rusku, útoků na jeho energetický sektor a ochromení obranného průmyslu. „Cílem by mělo být vyčerpání ofenzivního potenciálu ruské armády,“ dodal.

Hardie rovněž upozornil, že přestože střely Tomahawk představují významnou technologickou výhodu, existují i levnější systémy, které mohou mít pro Ukrajinu větší přínos v každodenním boji. „Příliš se soustředíme na jeden systém, ale Spojené státy mohou posílit ukrajinské schopnosti přesných úderů na dlouhé vzdálenosti celou škálou různých prostředků,“ uvedl.

Nové zbraňové systémy na cestě

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 17840 lidí
Spojené státy podle dostupných informací připravují dodávky nových střel Extended-Range Attack Munition (ERAM) – levnějších, ale efektivních řízených raket dlouhého doletu, které byly vyvinuty speciálně pro potřeby Ukrajiny. Dodávky by měly začít na začátku října.

Kromě útočných systémů Kyjev dlouhodobě žádá také o další obranné baterie Patriot, které se osvědčily při ochraně ukrajinských měst před dronovými a raketovými útoky.

Trump mluvil s Putinem o „pokroku“, detaily ale neprozradil

Den před setkáním se Zelenským telefonoval Donald Trump s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Americký prezident poté uvedl, že bylo dosaženo „velkého pokroku“, aniž by upřesnil, v jaké oblasti. Oba státníci se podle něj dohodli na dalším osobním setkání, které by se mělo uskutečnit v Maďarsku.

Trump po rozhovoru sdělil, že s Putinem diskutoval o obchodních vztazích mezi USA a Ruskem, ale nezmínil, zda byla řeč i o americké vojenské pomoci Ukrajině. Právě otázka rozmístění raket Tomahawk v blízkosti ruských hranic však podle médií stála za samotným telefonátem.

Ruský prezidentský poradce Jurij Ušakov potvrdil, že téma amerických střel bylo během hovoru skutečně projednáváno. „Prezident Putin zopakoval, že rozmístění raket Tomahawk nezmění situaci na bojišti, ale vážně poškodí vztahy mezi našimi zeměmi a ohrozí vyhlídky na mírové urovnání,“ citovala ho televize Fox News.

Psali jsme:

Trump s Putinem by se měli setkat v Budapešti. Orbán připraven
Podpora, tlak na Rusko, NATO... Jenže Ukrajinci začali utíkat do Německa
Temno na Ukrajině pokračuje. I se zbraněmi je problém
Rakety pro Ukrajinu? Rusové je možná uvítají. Zde důvod

 

Zdroje:

https://www.foxnews.com/world/trump-meet-zelenskyy-ukraine-pushes-powerful-american-tomahawk-missiles-amid-ongoing-war

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Maďarsko , Putin , Ukrajina , zahraničí , Trump , Tomahawk , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měla by Ukrajina dostat rakety dlouhého doletu Tomahawk?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Jakub Makarovič

Termín svolání ustanovující schůze nové sněmovny.

Můžete vysvětlit, proč čekáte až na listopad? Podle mě jsou věci jasné již dnes a nevidím, že by se chystaly nějaké zásadní stížnosti na volby, které by měly šanci něco zásadně změnit. A týká se to Stačilo a Stanu, které případnou stížnost zvažují. Stačilo na sčítání hlasů a STAN pláče kvůli málo po...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Pane Lasico, jak jste s ní dokázal žít?“ Vášáryová poučovala, vymstilo se jí to

11:01 „Pane Lasico, jak jste s ní dokázal žít?“ Vášáryová poučovala, vymstilo se jí to

Herečka, někdejší diplomatka a také první kandidátka na prezidentku Magda Vášáryová na vlnách Českéh…