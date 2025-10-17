Zelenskyj v Bílém domě, chce Tomahawky. Může to ale skončit jinak

Hlavním cílem Kyjeva je posílení obrany proti ruským útokům
Prezident Zelenskyj opakovaně zdůraznil, že jeho prioritou je posílit obranu Ukrajiny proti pokračujícím ruským leteckým a raketovým útokům, které často zasahují civilní cíle – města, energetickou infrastrukturu i nemocnice.
Jedním z klíčových požadavků, s nimiž ukrajinská delegace do Washingtonu přijela, je získání amerických řízených střel dlouhého doletu Tomahawk. Tento zbraňový systém by podle ukrajinských představitelů mohl zásadně rozšířit schopnost ukrajinské armády zasahovat cíle hluboko na ruském území, včetně vojenských základen a ropného průmyslu, který významně financuje ruské válečné úsilí.
Odborníci varují před přeceňováním jediné zbraně
Někteří bezpečnostní analytici však upozorňují, že samotné dodávky nového typu raket konflikt zásadně neovlivní. „Žádný zbraňový systém není sám o sobě zázračnou zbraní, která by změnila pravidla hry,“ uvedl pro Fox News Digital John Hardie, zástupce ředitele programu pro Rusko z Nadace na obranu demokracií.
Podle Hardieho je nutné, aby Ukrajina vedla boj na více frontách – nejen zvyšováním své raketové kapacity, ale také prostřednictvím ekonomických sankcí vůči Rusku, útoků na jeho energetický sektor a ochromení obranného průmyslu. „Cílem by mělo být vyčerpání ofenzivního potenciálu ruské armády,“ dodal.
Hardie rovněž upozornil, že přestože střely Tomahawk představují významnou technologickou výhodu, existují i levnější systémy, které mohou mít pro Ukrajinu větší přínos v každodenním boji. „Příliš se soustředíme na jeden systém, ale Spojené státy mohou posílit ukrajinské schopnosti přesných úderů na dlouhé vzdálenosti celou škálou různých prostředků,“ uvedl.
Nové zbraňové systémy na cestě
Kromě útočných systémů Kyjev dlouhodobě žádá také o další obranné baterie Patriot, které se osvědčily při ochraně ukrajinských měst před dronovými a raketovými útoky.
Trump mluvil s Putinem o „pokroku“, detaily ale neprozradil
Den před setkáním se Zelenským telefonoval Donald Trump s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Americký prezident poté uvedl, že bylo dosaženo „velkého pokroku“, aniž by upřesnil, v jaké oblasti. Oba státníci se podle něj dohodli na dalším osobním setkání, které by se mělo uskutečnit v Maďarsku.
Trump po rozhovoru sdělil, že s Putinem diskutoval o obchodních vztazích mezi USA a Ruskem, ale nezmínil, zda byla řeč i o americké vojenské pomoci Ukrajině. Právě otázka rozmístění raket Tomahawk v blízkosti ruských hranic však podle médií stála za samotným telefonátem.
Ruský prezidentský poradce Jurij Ušakov potvrdil, že téma amerických střel bylo během hovoru skutečně projednáváno. „Prezident Putin zopakoval, že rozmístění raket Tomahawk nezmění situaci na bojišti, ale vážně poškodí vztahy mezi našimi zeměmi a ohrozí vyhlídky na mírové urovnání,“ citovala ho televize Fox News.
autor: Jakub Makarovič