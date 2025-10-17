„Odtud vítr vane.“ Redaktorka „přitápí“ Turkovi. Podezření a velké jméno

17.10.2025 18:56 | Monitoring

Francouzský deník Le Monde zařadil poslance a čestného prezidenta hnutí Motoristé Filipa Turka mezi „nové postavy krajní pravice“. Označil ho za „trumpistického motoristu“, který si pohrává se symboly nacismu. Na text reagovala redaktorka Deníku N Zdislava Pokorná, jež článek zveřejnila na síti X a tím znovu rozvířila debatu. V komentářích se však objevily i ostré výpady – od obvinění z posedlosti Turkem až po poznámky o vlastnických vazbách deníku Le Monde na českého miliardáře Křetínského.

„Odtud vítr vane.“ Redaktorka „přitápí“ Turkovi. Podezření a velké jméno
Foto: Filip Turek
Popisek: Filip Turek

Redaktorka Deníku N Zdislava Pokorná, která už dříve upozorňovala na údajné kontroverzní projevy poslance a čestného prezidenta hnutí Motoristé Filipa Turka, znovu rozvířila debatu - tentokrát s odkazem na francouzský deník Le Monde.

„Francouzský deník Le Monde do série textů o ,nových postavách krajní pravice' zařadil profil poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Le Monde Turka označuje za ,trumpistického motoristu', který provokuje se symboly spojenými s nacismem a čelí odhalení dřívějších kontroverzních výroků,“ upozorňuje Pokorná, že Turkovy výroky a veřejné vystupování už nejsou tématem jen českých médií, ale začínají rezonovat i v zahraničním tisku.

 

 

Francouzský deník Le Monde upozorňuje, že Filip Turek usiluje o post ministra zahraničí v připravované vládě Andreje Babiše. Podle autora textu, vídeňského zpravodaje Jean-Baptista Chastanda, Turek vybudoval svou politickou kariéru převážně na sociálních sítích, ale právě to se mu nyní vrací.

Jak píše Le Monde, Turek „na vlastní kůži zjistil, že na internetu nic nezmizí“, když český Deník N zveřejnil jeho starší komentáře s protiromskými, sexistickými a homofobními výroky. Rovněž Le Monde přejímá informace o kontroverzních postech Filipa Turka.

Psali jsme:

Le Monde také uvádí, že Andrej Babiš se 14. října s Filipem Turkem setkal a vyzval ho, aby veřejnost přesvědčil, že „není rasista“, pokud chce dál zůstat kandidátem na vládní post. A dodává, že vývoj zkomplikoval povolební jednání o vládní koalici mezi Motoristy a hnutím ANO.

„Ledaco napoví i to, že jedním ze spoluvlastníků Le Monde je český miliardář Křetínský. Každý si udělá obrázek, odkud vítr vane, paní Pokorná,“ píše jeden z uživatelů.

Pod příspěvkem redaktorky Deníku N Zdislavy Pokorné na síti X, kde upozornila na článek francouzského deníku Le Monde o Filipu Turkovi, se rychle rozproudila debata. Objevily se často i ostře kritické komentáře.

„To už není posedlost Turkem, to už je hon na čarodějnice,“ konstatoval diskutér. V podobném duchu zněla i další reakce: „To nemá nic společného s investigativní žurnalistikou, ale jde o placený hon na čarodějnice,“ vzkázali Pokorné.

Jiný komentující připomněl vlastnické poměry deníku: „Francouzský Le Monde. Vám se nedoneslo, že jeho vlastník je Křetínský?“

Nechyběly ani osobní výpady: „Zdislavo, to už je nemoc a posedlost tím vaším Turkem. Jsou důležitější věci a kriminální kauzy, kde se ukradlo x miliard,“ stojí v dalším z komentářů.

Někteří diskutující naopak reagovali podporou pro politika: „Čím víc do něj šijete, tím víc ho budeme podporovat.“ Další připomněli francouzský kontext: „Le Monde vždycky fandil Macronovi, a pak to ve Francii dopadlo, jak to dopadlo.“

A nechyběly ani ironické poznámky: „Pokud Le Monde označuje Turka za trumpistického, tak je to vlastně skvělé,“ nebo: „Le Monde je krajně levicový plátek, takže žádné překvapení.“

Někteří přidali i osobní narážky: „Dostanete za to od prezidenta Pavla jako bývalého kolegy medaili, nebo místo na Hradě?“ ptali se Zdislavy Pokorné.

Deník N v minulých dnech zveřejnil archiv Turkových údajně smazaných příspěvků s otevřeně rasistickým, sexistickým a homofobním obsahem, mnozí označili článek za „cílenou diskreditaci“. Filip Turek opakovaně vyvrací své autorství, označuje důkazy za manipulace a avizuje žaloby.


Psali jsme:

„A přidáš tam hrůzy.“ Turek k Deníku N a jeho „metodám“
„Zapíchněte Turka. Zm*d.“ Programátor Grudl vyslal drsný vzkaz
Turkem to nemusí skončit. Muž dělá složky na další politiky
Co se jim omlouváte? V USA skandál s kecy o Hitlerovi. Ale reakce úplně jiná


 

 

Zdroje:

https://twitter.com/zdislavapokorna/status/1979079756860604755?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.lemonde.fr/international/article/2025/10/16/en-republique-tcheque-filip-turek-le-motoriste-trumpiste-qui-joue-avec-les-symboles-nazis_6647193_3210.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Le Monde , x , Pokorná , Turek , Deník N

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zachovává redaktorka Deníku N Pokorná při informování novinářský odstup?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Mgr. Bc. Hubert Lang byl položen dotaz

Co myslíte tou regulací uprchlíků z Ukrajiny?

Budete je dál přijímat? Za jakých podmínek? A co bude s těmi, co už tu jsou, a že jich není málo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte Vedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozkuVedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozku

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Odtud vítr vane.“ Redaktorka „přitápí“ Turkovi. Podezření a velké jméno

18:56 „Odtud vítr vane.“ Redaktorka „přitápí“ Turkovi. Podezření a velké jméno

Francouzský deník Le Monde zařadil poslance a čestného prezidenta hnutí Motoristé Filipa Turka mezi …