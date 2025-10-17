„Odtud vítr vane.“ Redaktorka „přitápí“ Turkovi. Podezření a velké jméno

Redaktorka Deníku N Zdislava Pokorná, která už dříve upozorňovala na údajné kontroverzní projevy poslance a čestného prezidenta hnutí Motoristé Filipa Turka, znovu rozvířila debatu - tentokrát s odkazem na francouzský deník Le Monde.
„Francouzský deník Le Monde do série textů o ,nových postavách krajní pravice' zařadil profil poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Le Monde Turka označuje za ,trumpistického motoristu', který provokuje se symboly spojenými s nacismem a čelí odhalení dřívějších kontroverzních výroků,“ upozorňuje Pokorná, že Turkovy výroky a veřejné vystupování už nejsou tématem jen českých médií, ale začínají rezonovat i v zahraničním tisku.
Francouzský deník Le Monde upozorňuje, že Filip Turek usiluje o post ministra zahraničí v připravované vládě Andreje Babiše. Podle autora textu, vídeňského zpravodaje Jean-Baptista Chastanda, Turek vybudoval svou politickou kariéru převážně na sociálních sítích, ale právě to se mu nyní vrací.
Jak píše Le Monde, Turek „na vlastní kůži zjistil, že na internetu nic nezmizí“, když český Deník N zveřejnil jeho starší komentáře s protiromskými, sexistickými a homofobními výroky. Rovněž Le Monde přejímá informace o kontroverzních postech Filipa Turka.
Le Monde také uvádí, že Andrej Babiš se 14. října s Filipem Turkem setkal a vyzval ho, aby veřejnost přesvědčil, že „není rasista“, pokud chce dál zůstat kandidátem na vládní post. A dodává, že vývoj zkomplikoval povolební jednání o vládní koalici mezi Motoristy a hnutím ANO.
„Ledaco napoví i to, že jedním ze spoluvlastníků Le Monde je český miliardář Křetínský. Každý si udělá obrázek, odkud vítr vane, paní Pokorná,“ píše jeden z uživatelů.
Pod příspěvkem redaktorky Deníku N Zdislavy Pokorné na síti X, kde upozornila na článek francouzského deníku Le Monde o Filipu Turkovi, se rychle rozproudila debata. Objevily se často i ostře kritické komentáře.
„To už není posedlost Turkem, to už je hon na čarodějnice,“ konstatoval diskutér. V podobném duchu zněla i další reakce: „To nemá nic společného s investigativní žurnalistikou, ale jde o placený hon na čarodějnice,“ vzkázali Pokorné.
Jiný komentující připomněl vlastnické poměry deníku: „Francouzský Le Monde. Vám se nedoneslo, že jeho vlastník je Křetínský?“
Nechyběly ani osobní výpady: „Zdislavo, to už je nemoc a posedlost tím vaším Turkem. Jsou důležitější věci a kriminální kauzy, kde se ukradlo x miliard,“ stojí v dalším z komentářů.
Někteří diskutující naopak reagovali podporou pro politika: „Čím víc do něj šijete, tím víc ho budeme podporovat.“ Další připomněli francouzský kontext: „Le Monde vždycky fandil Macronovi, a pak to ve Francii dopadlo, jak to dopadlo.“
A nechyběly ani ironické poznámky: „Pokud Le Monde označuje Turka za trumpistického, tak je to vlastně skvělé,“ nebo: „Le Monde je krajně levicový plátek, takže žádné překvapení.“
Někteří přidali i osobní narážky: „Dostanete za to od prezidenta Pavla jako bývalého kolegy medaili, nebo místo na Hradě?“ ptali se Zdislavy Pokorné.
Deník N v minulých dnech zveřejnil archiv Turkových údajně smazaných příspěvků s otevřeně rasistickým, sexistickým a homofobním obsahem, mnozí označili článek za „cílenou diskreditaci“. Filip Turek opakovaně vyvrací své autorství, označuje důkazy za manipulace a avizuje žaloby.
autor: Natálie Brožovská