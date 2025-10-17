JCCR: Sraz evropských cestovních kanceláří poprvé v Budějovicích

RDA, založené v roce 1951 ve Wiesbadenu, sdružuje přibližně 3 000 členů z více než 70 odvětví ve 40 zemích a již více než šest desetiletí zastupuje zájmy autobusových dopravců, cestovních kanceláří a dalších subjektů působících v oblasti skupinové turistiky. Cílem sdružení je podpora ekologicky šetrné autokarové dopravy a zlepšování podmínek pro celý sektor v rámci Evropy.
Na konferenci RDA Jahrestagung 2025 dorazí přibližně 120 účastníků z Německa, Rakouska, Švýcarska a dalších zemí. Dvoudenní program zahrnuje valnou hromadu členů, odborné přednášky, turistický doprovodný program i společenské akce.
Zasedání se koná z iniciativy člena RDA – společnosti IncoCzech Travel Prague a.s., jejíž zástupce Jan Opatrný navrhl uspořádání akce právě v jihočeské metropoli. Partnerem letošního ročníku je Jihočeský kraj, který bude mít během konference příležitost představit region jako atraktivní destinaci pro skupinovou turistiku.
Přijměte tímto i pozvánku na tiskovou konferenci k akci RDA Jahrestagung 2025
Středa, 22. října 2025
8:00
Clarion Congress Hotel České Budějovice, 1. patro – prostor před konferenčními místnostmi, občerstvení je zajištěno.
Zástupci médií budou mít možnost setkat se s představiteli RDA, Jihočeské centrály cestovního ruchu i pořadatelem akce IncoCzech Travel Prague a.s.
Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení, komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.
autor: Tisková zpráva