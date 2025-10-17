Policie ČR: Tragická událost ve Smržovce na Jablonecku

Včera odpoledne krátce před čtrnáctou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o střelbě na pozemku u jednoho z domů v ulici Vrchlického ve Smržovce.
Na místo byly okamžitě vyslány všechny dostupné policejní hlídky a posádky ostatních složek Integrovaného záchranného systému. Policisté okamžitě zajistili bezpečný perimetr v bezprostředním okolí místa události a po příjezdu k uvedenému domu nalezli na přilehlém pozemku mrtvého muže, mrtvou ženu a jednoho těžce zraněného muže, který byl následně letecky transportován do liberecké nemocnice. Tohoto muže také policisté jako podezřelého zadrželi.
Na základě prvotního šetření bylo zjištěno, že žádné další nebezpečí v souvislosti s oznámenou událostí již nikomu dále nehrozilo a neexistovala ani žádná případná spojitost se žáky základní školy, jejíž budova se nachází nedaleko místa činu. Útočník se s obětmi znal a jeho čin nebyl tedy mířený směrem k veřejnosti.
K určení příčiny smrti zemřelých osob ve středním věku jsou nařízeny soudní pitvy.
Střelnou zbraň, kterou 81letý podezřelý muž držel nelegálně, policisté zajistili.
Veškeré okolnosti uvedené tragické události nyní šetří krajští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva