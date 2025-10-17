Policie ČR: Tragická událost ve Smržovce na Jablonecku

17.10.2025 22:31 | Tisková zpráva

Stále intenzivně prověřujeme veškeré okolnosti tragické události, která se stala včera v ulici Vrchlického ve Smržovce.

Policie ČR: Tragická událost ve Smržovce na Jablonecku
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Včera odpoledne krátce před čtrnáctou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o střelbě na pozemku u jednoho z domů v ulici Vrchlického ve Smržovce.

Na místo byly okamžitě vyslány všechny dostupné policejní hlídky a posádky ostatních složek Integrovaného záchranného systému. Policisté okamžitě zajistili bezpečný perimetr v bezprostředním okolí místa události a po příjezdu k uvedenému domu nalezli  na přilehlém pozemku mrtvého muže, mrtvou ženu a jednoho těžce zraněného muže, který byl následně letecky transportován do liberecké nemocnice. Tohoto muže také policisté jako podezřelého zadrželi.

Na základě prvotního šetření bylo zjištěno, že žádné další nebezpečí v souvislosti s oznámenou událostí již nikomu dále nehrozilo a neexistovala ani žádná případná spojitost se žáky základní školy, jejíž budova se nachází nedaleko místa činu. Útočník se s obětmi znal a jeho čin nebyl tedy mířený směrem k veřejnosti.

K určení příčiny smrti zemřelých osob ve středním věku jsou nařízeny soudní pitvy.

Střelnou zbraň, kterou 81letý podezřelý muž držel nelegálně, policisté zajistili.

Veškeré okolnosti uvedené tragické události nyní šetří krajští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda.

Psali jsme:

Tuší volby, zbavil se protivníka. Zelenskyj to v Oděse přehnal
Ladislav Jakl: Mediální zabijačka a kdo vlastně má jít na porážku
Herman (ANO): V ČR dochází kámen, ohrozí to stavby dálnic, nemocnic i rodinných domů
Trump s Putinem by se měli setkat v Budapešti. Orbán připraven

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Policie ČR , TZ

autor: Tisková zpráva

Termín svolání ustanovující schůze nové sněmovny.

Můžete vysvětlit, proč čekáte až na listopad? Podle mě jsou věci jasné již dnes a nevidím, že by se chystaly nějaké zásadní stížnosti na volby, které by měly šanci něco zásadně změnit. A týká se to Stačilo a Stanu, které případnou stížnost zvažují. Stačilo na sčítání hlasů a STAN pláče kvůli málo po...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxiduNepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxidu Domácí lék na vysokou hladinu cholesteroluDomácí lék na vysokou hladinu cholesterolu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Policie ČR: Tragická událost ve Smržovce na Jablonecku

22:31 Policie ČR: Tragická událost ve Smržovce na Jablonecku

Stále intenzivně prověřujeme veškeré okolnosti tragické události, která se stala včera v ulici Vrchl…