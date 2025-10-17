Královéhradecký kraj: Na Lepařově gymnáziu v Jičíně se příští rok otevře nová sportovní třída

„Otevření sportovní třídy gymnázia v Jičíně je skvělá zpráva, která otevírá nové možnosti pro mladé sportovní naděje. Možnost kvalitně a systémově skloubit gymnaziální vzdělávání a sportovní přípravu je důležitou podmínkou k tomu, aby nadějní sportovci nemuseli řešit dilema, zda upřednostnit vzdělání nebo slibně se rozvíjející sportovní kariéru. Zájem nadaných sportovců s vrcholovou sportovní úrovní o gymnaziální vzdělávání je rozhodně i v dalších částech regionu. Pro současné vedení kraje patří zřizování tříd sportovních gymnázií mezi priority a chceme v tom pokračovat. Vedle Trutnova a nově i Jičína je naším dalším plánem otevřít sportovní třídu gymnázia v Hradci Králové,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro školství a sport Jana Berkovcová.
V Královéhradeckém kraji se tento školní rok otevřela první třída sportovního gymnázia na Gymnáziu Trutnov. Příští školní rok k němu přibyde právě i Lepařovo gymnázium v Jičíně. Přihlášky ke vzdělávání do nově otevírané třídy sportovního gymnázia v Jičíně budou moci uchazeči podávat v termínu od 1. do 20. února 2026.
Kmenovými sporty v jičínském gymnáziu budou házená, florbal, judo a lehká atletika. Týmy házenkářů, florbalistek a judistů jsou nebo v nedávné minulosti byly dlouhodobými účastníky extraligových soutěží, florbalový a házenkářský oddíl jsou pak největšími jičínskými sportovními kluby.
Do přípravy mladých sportovců budou aktivně zapojeni takové sportovní kapacity jako například:
Petr Babák – dlouholetý trenér jičínských házenkářských týmů, extraligový celek mužů dovedl v sezóně 2012/2013 k mistrovskému titulu, v průběhu trenérské kariéry působil 14 let u juniorských reprezentačních týmů ČR, v současnosti sportovní ředitel HBC Jičín.
Tomáš Babák – aktivní hráč házené a od roku 2013 reprezentant ČR, účastník evropských a světových šampionátů, v roce 2017 vyhlášen nejlepším házenkářem ČR, hráč s mnohaletou zkušeností z týmů nejvyšší německé soutěže, Bundesligy (v současnosti tým Bergischer HC).
Gabriela Žurková – v letech 2019–2023 trenérka a koučka extraligového florbalového týmu žen FBK Jičín, s hráčskou kariérou více než 300 startů v extralize žen a 21 startů za reprezentační týmy ČR juniorek a žen, v roce 2020 nejlepší hráčka extraligové sezóny a nejlepší hráčka finále Českého poháru.
Anet Jarolímová – trenérka špičkových týmů Florbal Chodov, Black Angels a nyní Prague Tigers Nehvizdy, asistentka trenéra české reprezentace dorostenek, hráčská „legenda“, účastnice mistrovství světa juniorek a čtyř mistrovství světa žen, v roce 2011 držitelka bronzové medaile z MS, držitelka pěti extraligových titulů a řady individuálních ocenění.
Jako trenérský konzultant je předjednán s jičínským oddílem spolupracující Lukáš Krpálek – velká osobnost českého juda, dvojnásobný olympijský vítěz z let 2016 a 2021, mistr světa z let 2014 a 2019 a trojnásobný mistr Evropy mezi seniory, trojnásobný vítěz ankety Sportovec roku o nejlepšího sportovce České republiky.
Lepařovo gymnázium v Jičíně je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Nabízí čtyřleté a šestileté studium se zaměřením na všeobecné vzdělání, cizí jazyky, přírodní i společenské vědy. Škola se dlouhodobě umisťuje mezi nejúspěšnějšími gymnázii v regionu, spolupracuje s univerzitami i zahraničními školami a podporuje studentské projekty, vědecké soutěže i kulturní aktivity.
autor: Tisková zpráva